Gagenkaiser enthüllt: Dieser Kicker hängt alle ab!

Neymar fällt zurück

Zusammen kommen die von „Forbes“ aufgezählten zehn Fußball-Topverdiener auf 945 Mio. Dollar (ca. 811 Mio. Euro). Das sind vier Prozent weniger als in der Saison davor, als Brasiliens Neymar mit 110 Mio. Dritter der Liste gewesen war. Nach seiner Rückkehr zum FC Santos soll der 33-jährige Offensivspieler noch 38 Millionen einstreichen.