240 Mio. € pro Saison

Gagenkaiser enthüllt: Dieser Kicker hängt alle ab!

Fußball International
17.10.2025 12:37
Cristiano Ronaldo hängt Lionel Messi und Co. ab.
Cristiano Ronaldo hängt Lionel Messi und Co. ab.(Bild: AFP/APA/KARIM JAAFAR)

Portugals Topstar Cristiano Ronaldo führt wie im Vorjahr die „Forbes“-Liste der weltweit am besten bezahlten Fußballer an. Demnach kommt der 40-jährige Offensivspieler des saudischen Klubs Al-Nassr in dieser Saison auf Einnahmen von 280 Millionen US-Dollar (240 Mio. Euro).

0 Kommentare

Auf Platz zwei und drei folgen Argentiniens Weltmeister Lionel Messi (Inter Miami/130 Millionen US-Dollar) und der frühere französische Nationalspieler Karim Benzema (Al-Ittihad/104 Millionen US-Dollar).

Die „Forbes“-Ranglisten basieren auf Recherchen der Redakteure des Magazins und auf Schätzungen. Neben den Klub-Gehältern fließen auch Werbe- und sonstige Einnahmen in die Gesamtsumme ein. So soll der 38-jährige Messi 70 der 130 Millionen Dollar mit Aktivitäten außerhalb des Platzes verdienen. Bei Ronaldo sind es 50 Millionen.

Neymar fällt zurück
Zusammen kommen die von „Forbes“ aufgezählten zehn Fußball-Topverdiener auf 945 Mio. Dollar (ca. 811 Mio. Euro). Das sind vier Prozent weniger als in der Saison davor, als Brasiliens Neymar mit 110 Mio. Dritter der Liste gewesen war. Nach seiner Rückkehr zum FC Santos soll der 33-jährige Offensivspieler noch 38 Millionen einstreichen.

Jüngster der Topverdiener ist Lamine Yamal vom FC Barcelona mit 43 Millionen auf Platz zehn. Vierter bzw. Fünfter sind Kylian Mbappe (95 Mio.) und Erling Haaland (80 Mio.).

