Traum von WM lebt

Entscheidung um Foda-Zukunft als Teamchef gefallen

Fußball International
17.10.2025 12:31
Franco Foda
Franco Foda(Bild: AFP/APA/Daniel MIHAILESCU)

Franco Foda bleibt Teamchef der kosovarischen Fußballnationalmannschaft! Der ehemalige ÖFB-Teamchef hat seinen Vertrag gemeinsam mit seinem Trainerteam bis 2027 verlängert. 

Sollte sich der Kosovo für die Europameisterschaft 2028 qualifizieren, verlängert sich das Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr.

„Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Arbeit mit dem Nationalteam von Kosovo fortsetzen zu dürfen. Diese Vertragsverlängerung zeigt, dass wir mit dem gesamten Verband, dem Trainerteam und den Spielern auf dem richtigen Weg sind“, sagt Foda.

Wie Foda haben auch die Assistenztrainer Robert Ibertsberger, Atdhe Nuhiu und Thomas Kristl unterschrieben.

Unter ihrer Leitung konnte die Nationalelf zuletzt zwei Siege gegen Schweden feiern, ein klares Zeichen für den Aufwärtstrend der Kosovaren.

Lesen Sie auch:
Franco Foda feierte mit dem Kosovo einen historischen Sieg.
Foda schafft Sensation
Ein Land steht kopf: „Alle träumen von der WM!“
10.09.2025
Krone Plus Logo
Der Zwerg muckt auf
Fodas großer Traum: „Mit Österreich zur WM fahren“
07.10.2025
Teamchef entlassen
„Eine totale Schande!“ WM-Quali wird zum Albtraum
14.10.2025

Drei Punkte Rückstand
In der laufenden WM-Qualifikation läuft es für Fodas Team nach Plan: Der Kosovo liegt derzeit mit nur drei Punkten Rückstand auf die Schweiz auf Rang zwei.

Mit einem Punkt im nächsten Spiel gegen Slowenien könnte sich die Mannschaft zumindest die Teilnahme an den Playoffs sichern und damit weiter vom WM-Traum träumen.

Porträt von krone Sport
krone Sport
