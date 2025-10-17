Entscheidung um Foda-Zukunft als Teamchef gefallen

Franco Foda bleibt Teamchef der kosovarischen Fußballnationalmannschaft! Der ehemalige ÖFB-Teamchef hat seinen Vertrag gemeinsam mit seinem Trainerteam bis 2027 verlängert.
Sollte sich der Kosovo für die Europameisterschaft 2028 qualifizieren, verlängert sich das Arbeitspapier automatisch um ein weiteres Jahr.
„Ich freue mich sehr, die erfolgreiche Arbeit mit dem Nationalteam von Kosovo fortsetzen zu dürfen. Diese Vertragsverlängerung zeigt, dass wir mit dem gesamten Verband, dem Trainerteam und den Spielern auf dem richtigen Weg sind“, sagt Foda.
Wie Foda haben auch die Assistenztrainer Robert Ibertsberger, Atdhe Nuhiu und Thomas Kristl unterschrieben.
Unter ihrer Leitung konnte die Nationalelf zuletzt zwei Siege gegen Schweden feiern, ein klares Zeichen für den Aufwärtstrend der Kosovaren.
Drei Punkte Rückstand
In der laufenden WM-Qualifikation läuft es für Fodas Team nach Plan: Der Kosovo liegt derzeit mit nur drei Punkten Rückstand auf die Schweiz auf Rang zwei.
Mit einem Punkt im nächsten Spiel gegen Slowenien könnte sich die Mannschaft zumindest die Teilnahme an den Playoffs sichern und damit weiter vom WM-Traum träumen.
