Josef Grünwidl zum Erzbischof von Wien ernannt

Grünwidl selbst sagte in einer ersten Reaktion, man habe lange auf die Entscheidung aus Rom gewartet: „Dass es so lange gedauert hat, hat auch ein bisschen mit mir zu tun. Aber jetzt ist es so, Papst Leo hat mich zum Erzbischof ernannt. Ich habe nach langem Zögern nun auch von ganzem Herzen Ja gesagt.“ Er freue sich auf diese „große und herausfordernde Aufgabe“, so Grünwidl weiter: „Auch wenn wir zahlenmäßig weniger werden, werden wir nicht weniger wichtig für die Menschen und für unsere Gesellschaft.“