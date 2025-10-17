Josef Grünwidl zum Erzbischof von Wien ernannt

Österreich hat einen neuen obersten Hirten: Wie die „Krone“ bereits vorab berichtet hatte, wurde Josef Grünwidl nun vom Vatikan zum Erzbischof von Wien ernannt. Er folgt damit Kardinal Christoph Schönborn nach.
„Der Heilige Vater hat den bisherigen Apostolischen Administrator der Erzdiözese Wien, Josef Grünwidl, zum Erzbischof von Wien (Österreich) ernannt“, teilte der Vatikan am Freitag mit.
Grünwidl hatte nach dem Rückzug von Schönborn in den Ruhestand seit 22. Jänner dessen Agenden vorübergehend übernommen. Nun wurde die Wahl des 62-Jährigen offiziell.
„Sei weiterhin ein dem Menschen naher Hirte“
Von Grünwidls Vorgänger Schönborn, der seinen Nachfolger seit 34 Jahren kennt, hieß es in einer ersten Reaktion: „Er ist ein erfahrener Seelsorger und ein echter Brückenbauer. Für Wien ist es auch wichtig, dass er ein hervorragender Kirchenmusiker ist. Mein Wunsch an ihn: Sei weiterhin ein dem Menschen so naher Hirte.“
Grünwidl selbst sagte in einer ersten Reaktion, man habe lange auf die Entscheidung aus Rom gewartet: „Dass es so lange gedauert hat, hat auch ein bisschen mit mir zu tun. Aber jetzt ist es so, Papst Leo hat mich zum Erzbischof ernannt. Ich habe nach langem Zögern nun auch von ganzem Herzen Ja gesagt.“ Er freue sich auf diese „große und herausfordernde Aufgabe“, so Grünwidl weiter: „Auch wenn wir zahlenmäßig weniger werden, werden wir nicht weniger wichtig für die Menschen und für unsere Gesellschaft.“
Weihe in der zweiten Jännerhälfte
Zur Ernennung des neuen Erzbischofs wird in Wien traditionell die Pummerin geläutet. Bevor Grünwidl den Bischofssitz „in Besitz nehmen“ kann, muss er noch zum Bischof geweiht werden. Diese Weihe würde laut Erzdiözese wahrscheinlich sein Amtsvorgänger Schönborn übernehmen, voraussichtlich in der zweiten Jännerhälfte 2026.
Gratulationen von der Polit-Spitze
Bundespäsident Alexander Van der Bellen gratulierte dem designierten Nachfolger Schönborns bereits via Social Media: „Alles Gute für diesen verantwortungsvollen Dienst für eine Kirche, die zuhört und verbindet.“
Ob Grünwidl Kardinal wird, ist noch offen
Ob Grünwidl so wie Schönborn und dessen Amtsvorgänger auch zum Kardinal ernannt wird und damit ein Stimmrecht bei der Wahl des nächsten Papstes bekäme, ist unterdessen noch offen.
Zwar war es wegen der historischen Rolle des Bistums Wien laut einem Sprecher der Erzdiözese bisher üblich, dass der Wiener Erzbischof nach einer gewissen Zeit vom Papst zum Kardinal ernannt wird. Eine kirchenrechtliche Bestimmung dazu gibt es allerdings nicht. Papst Franziskus hatte sich zuletzt von dieser Tradition gelöst. Wie es der aktuelle Papst Leo mit dieser Frage hält, ist nicht absehbar. Er hat bisher noch keine Bischöfe ernannt.
