Zwei Trennungen! Änderungen im Rapid-Trainerteam

„Trainerteam verschlanken“

„Wir stehen täglich im Austausch mit unserem Cheftrainer Peter Stöger und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken“, begründet Katzer die Entscheidung, sich von Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt zu trennen. Dies sei ihnen in einem „offenen und ehrlichen Gespräch“ mitgeteilt worden.