Vor Spiel gegen LASK

Zwei Trennungen! Änderungen im Rapid-Trainerteam

Bundesliga
17.10.2025 13:36
Markus Katzer (li.) und Peter Stöger
Markus Katzer (li.) und Peter Stöger(Bild: APA/JAKOB LANGWIESER)

Änderung im Trainerteam von Rapid: Die Grün-Weißen beenden die Zusammenarbeit mit Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt.

Cheftrainer Peter Stöger und Sportdirektor Markus Katzer haben sich darauf verständigt, die Kompetenzen im Trainerteam intern neu zu verteilen, heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten.

„Trainerteam verschlanken“
„Wir stehen täglich im Austausch mit unserem Cheftrainer Peter Stöger und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken“, begründet Katzer die Entscheidung, sich von Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt zu trennen. Dies sei ihnen in einem „offenen und ehrlichen Gespräch“ mitgeteilt worden. 

Lesen Sie auch:
Jakob Schöller verletzte sich beim U21-Match gegen Wales.
Schulterverletzung
U21-Teamspieler Schöller fehlt Rapid wochenlang
15.10.2025
„Ein guter Test“
Rapid siegt unter Ausschluss der Öffentlichkeit
09.10.2025

Stöger gegen Kühbauer
Am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft Rapid auf den LASK. Bei den Linzern hat Neo-Trainer Didi Kühbauer seine erste Bewährungsprobe – und das ausgerechnet im Allianz Stadion gegen seinen Ex-Klub.

