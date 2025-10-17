Zwei Trennungen! Änderungen im Rapid-Trainerteam

Änderung im Trainerteam von Rapid: Die Grün-Weißen beenden die Zusammenarbeit mit Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt.
Cheftrainer Peter Stöger und Sportdirektor Markus Katzer haben sich darauf verständigt, die Kompetenzen im Trainerteam intern neu zu verteilen, heißt es in einer Mitteilung des Bundesligisten.
„Trainerteam verschlanken“
„Wir stehen täglich im Austausch mit unserem Cheftrainer Peter Stöger und haben uns gemeinsam dazu entschlossen, das Trainerteam zu verschlanken“, begründet Katzer die Entscheidung, sich von Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt zu trennen. Dies sei ihnen in einem „offenen und ehrlichen Gespräch“ mitgeteilt worden.
Stöger gegen Kühbauer
Am Sonntag (17 Uhr/live im sportkrone.at-Ticker) trifft Rapid auf den LASK. Bei den Linzern hat Neo-Trainer Didi Kühbauer seine erste Bewährungsprobe – und das ausgerechnet im Allianz Stadion gegen seinen Ex-Klub.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.