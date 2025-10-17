Nächster Nazi-Skandal erschüttert Republikaner

Die Flagge hing im Büro des republikanischen Abgeordneten Dave Taylor aus Ohio. Entdeckt wurde sie am Dienstag während einer Videokonferenz, als ein Mitarbeiter vor der Flagge saß. Ein anderer Teilnehmer des Gesprächs bemerkte das Symbol, machte ein Foto und leitete es weiter. Am Mittwoch wurde das Bild vom Nachrichtenportal „Politico“ veröffentlicht und verbreitete sich rasch im Internet, was zu breiter öffentlicher Empörung führte.