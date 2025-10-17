Jetzt will italienischer Küstenort neuen Namen

Denn obwohl Vallecrosia direkt am Mittelmeer liegt, halten Suchmaschinen das Städtchen für ein Bergdorf im Hinterland. Schuld ist das Wörtchen „Valle“ (Tal) im Namen. Jetzt soll die Stadt deshalb Vallecrosia al mare heißen – übersetzt „Vallecrosia am Meer“. Damit will Bürgermeister Fabio Perri die Sonne, das Meer und die Strände endlich ins rechte Licht rücken – und vor allem mehr Badegäste anlocken.