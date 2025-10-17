„Glaube nicht, dass neuer Mann vor Winter kommt“

... das Anforderungsprofil für den neuen Mann: Wir müssen uns darauf besinnen, was uns als Klub so erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren. Es braucht jemanden mit strategischem Denken, einem guten Netzwerk, ein Auge für Talente und jemanden, der sich auf die Stadt und den Klub einlässt. Er muss sich identifizieren und nicht auf der Durchreise sein. Der Salzburger Weg hat sich nicht verändert. Er wurde in den letzten zwei Jahren zwar etwas holpriger, aber trotzdem waren wir immer erfolgreich.