„Glaube nicht, dass neuer Mann vor Winter kommt“

Nach dem Abgang von Sportvorstand Rouven Schröder zu Borussia Mönchengladbach stellte sich Stephan Reiter am Freitag den Medien. Der Bullen-Boss sprach dabei über den Wechsel des Deutschen, einen neuen Sportvorstand und die Zukunft der Salzburger.
Stephan Reiter über ...
... den Abgang von Rouven Schröder: Es wurde über den Prozess schon viel berichtet. Am Dienstag haben wir die Auflösung des Vertrags unterschrieben. Seit Mittwoch strukturieren wir neu und werden die Aufgaben jetzt neu verteilen.
... über seine Enttäuschung: Im Fußball ist eine große Dynamik. Ich bin enttäuscht, dass er nach zehn Monaten gegangen ist. Ein Geschäftsführer Sport hat eine Verantwortung und man erwartet sich eine gewisse Kontinuität und Loyalität.
... das Anforderungsprofil für den neuen Mann: Wir müssen uns darauf besinnen, was uns als Klub so erfolgreich gemacht hat in den letzten Jahren. Es braucht jemanden mit strategischem Denken, einem guten Netzwerk, ein Auge für Talente und jemanden, der sich auf die Stadt und den Klub einlässt. Er muss sich identifizieren und nicht auf der Durchreise sein. Der Salzburger Weg hat sich nicht verändert. Er wurde in den letzten zwei Jahren zwar etwas holpriger, aber trotzdem waren wir immer erfolgreich.
... Suche nach einem neuen Mann: Der Markt ist groß. Wir werden uns da Ruhe und Zeit nehmen. Wir werden auch das internationale Netzwerk von Red Bull nützen und den Markt selektieren. Ich kann mir realistischerweise nicht vorstellen, dass der neue Mann vor der Winterpause zu uns kommt. Es ist wichtig, dass der Sportverantwortliche unseren Weg mitgehen will.
... sportliche Entscheidungen: Wir haben viele Menschen mit sportlicher Kompetenz in der Mannschaft. Wir haben Hansi Eder und Jonas Hecking, die sich darum kümmern.
... Thomas Letsch: Er stand nicht zur Diskussion und steht auch jetzt nicht zur Diskussion. Wir stehen jetzt vor einem ganz wichtigen Block. Wir haben vier wichtige Liga-Spiele, zwei in der Euro-League und das Cup-Achtelfinale. Wir schauen, wo wir nach diesem Block stehen.
... ob es im sportlichen Bereich eine interne Lösung gibt: Ich kann mir eine interne Lösung schwer vorstellen. Es ist wichtig, dass man externe Kompetenz dazubekommt.
