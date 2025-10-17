Dieser Klebestreifen bringt Austria Salzburg Glück

Auch Trikotnummer 8 hat einen Hintergrund

Das schwarze Band ist eines von mehreren Ritualen, die Cosgun pflegt. „Ich trete immer mit dem rechten Fuß zuerst auf das Feld. Dazu binde ich mir die Schnürsenkel meines rechten Schuhs immer vor den linken“, erklärt die Nummer 8 der Austria. Auch die Zahl auf seinem Rücken hat er nicht grundlos gewählt. „Mit der 11 habe ich bei Ried kein Glück gehabt“, blickt der Kicker auf seine Verletzung zurück. „Und die 8 wollte ich unbedingt einmal tragen.“