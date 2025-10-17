Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Top-Spieler verrät:

Dieser Klebestreifen bringt Austria Salzburg Glück

Salzburg
17.10.2025 13:30
Denizcan Cosgun setzt erfolgreich auf ein Tape am Knie – zum Vorteil für seinen Verein Austria ...
Denizcan Cosgun setzt erfolgreich auf ein Tape am Knie – zum Vorteil für seinen Verein Austria Salzburg.(Bild: Krone KREATIV/GEPA)

Denizcan Cosgun zählt seit Wochen zu DEN Stützen bei Austria Salzburg. Der Offensivmann des Zweitliga-Aufsteigers setzt dabei auf das eine oder andere Ritual. „Ich bin ein bisschen abergläubisch“, erklärt er. 

0 Kommentare

„Was hast du da am Knie?“ Diese Frage hört Denizcan Cosgun immer wieder. Das linke Knie des Mittelfeldspielers von Austria Salzburg ist mit einem Tape versehen. Der Grund: Nach seiner langwierigen Verletzung (Kreuzbandriss und Meniskus) hat der Stadt-Salzburger mehr Stabilität dadurch bekommen. „Seitdem läuft’s“, grinst der 23-Jährige. Und zwar richtig: Bisher ist der Rechtsfuß eine der ganz großen Stützen beim Aufsteiger.

Der 23-Jährige ist bei Austria Salzburg ein echter Leistungsträger.
Der 23-Jährige ist bei Austria Salzburg ein echter Leistungsträger.(Bild: GEPA)

Sechs Torbeteiligungen (vier Treffer, zwei Assists) hat er bereits gesammelt. Auch dank des Tapes. Dieses ist aber mehr Glücks- als Heilsbringer, denn: „Ich brauche es gar nicht mehr unbedingt“, verrät der Leistungsträger. „Aber es ist so gut damit gelaufen. Ein bisschen abergläubisch bin ich auch.“

Auch Trikotnummer 8 hat einen Hintergrund
Das schwarze Band ist eines von mehreren Ritualen, die Cosgun pflegt. „Ich trete immer mit dem rechten Fuß zuerst auf das Feld. Dazu binde ich mir die Schnürsenkel meines rechten Schuhs immer vor den linken“, erklärt die Nummer 8 der Austria. Auch die Zahl auf seinem Rücken hat er nicht grundlos gewählt. „Mit der 11 habe ich bei Ried kein Glück gehabt“, blickt der Kicker auf seine Verletzung zurück. „Und die 8 wollte ich unbedingt einmal tragen.“

Lesen Sie auch:
Dass Austria Salzburg unter diesem Namen in der 2. Liga Österreichs spielt, hat auch mit Harald ...
Genau 20 Jahre her
So lief Austria Salzburgs Auferstehung wirklich ab
07.10.2025
Lösung gefunden
Austria Salzburg wechselt seinen Trainingsplatz
10.10.2025

Cosguns starke Leistungen („Wenn ich dem Team helfen kann, ist es umso schöner für mich“) sind auch anderen Vereinen nicht verborgen geblieben. Ein Abgang zu einem ambitionierten Zweitligisten oder sogar einem Bundesligisten scheint nicht ausgeschlossen. Schon am Samstag (20 Uhr) kann Cosgun gegen die Admira in der Südstadt das Interesse an seiner Person – und damit auch an seinem Tape – steigern.

Porträt von Sebastian Steinbichler
Sebastian Steinbichler
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
238.537 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.664 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Ski Alpin
Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
98.417 mal gelesen
Tina Weirather
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf