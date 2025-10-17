Innviertler Glas-Produzent in Insolvenz gerutscht

Licht am Ende des Tunnels

Doch es ist nicht alle Hoffnung verloren: Dem Unternehmen zufolge sei in einigen seiner Märkte wie den Arabischen Emiraten und Teilen Afrikas eine Entspannung zu spüren. Man betont im Insolvenzantrag außerdem, dass es sich nicht um eine strukturelle wirtschaftliche Problematik, sondern nur um einen zeitlich begrenzten Liquiditätsengpass handelt.