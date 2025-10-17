Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wieder Millionenpleite

Innviertler Glas-Produzent in Insolvenz gerutscht

Oberösterreich
17.10.2025 13:38
Schon wieder sucht eine Millionenpleite Oberösterreich heim.
Schon wieder sucht eine Millionenpleite Oberösterreich heim.(Bild: Birbaumer Christof)

Schon wieder sucht eine Millionenpleite Oberösterreich heim. Ein heimisches Unternehmen für Maschinen und Anlagen für die Glasindustrie hat am Freitag Insolvenz beantragt. Laut Geschäftsführung sind aufgrund der Pandemie stornierte Aufträge und gestiegene Energiepreise Schuld. 

0 Kommentare

Über die in dritter Generation geführte Forma-Glas-GmbH aus Neukirchen an der Enknach wurde am Freitag ein Sanierungsverfahren eröffnet. Die Passiva betragen 2,168 Millionen Euro, betroffen sind zwölf Dienstnehmer und 43 Gläubiger. Das Unternehmen wurde 1978 gegründet und ist auf die Herstellung kompletter Produktionslinien und Einzelmaschinen für diverse Trinkglas-Arten, Stielgläser und Pressartikel spezialisiert.

Corona und Ukraine-Krieg
Die Geschäftsführung begründet die Insolvenz mit der Absage vieler Aufträge während der Corona-Pandemie und seit dem Ukraine-Krieg stark gestiegenen Energiepreisen. Zudem hätten sich das veränderte Konsumverhalten und die restriktive Kreditvergabepolitik der Banken negativ ausgewirkt. Auch über die Muttergesellschaft Forma-Kutzscher Glas GmbH wurde am Landesgericht Ried ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung eröffnet. 

Licht am Ende des Tunnels
Doch es ist nicht alle Hoffnung verloren: Dem Unternehmen zufolge sei in einigen seiner Märkte wie den Arabischen Emiraten und Teilen Afrikas eine Entspannung zu spüren. Man betont im Insolvenzantrag außerdem, dass es sich nicht um eine strukturelle wirtschaftliche Problematik, sondern nur um einen zeitlich begrenzten Liquiditätsengpass handelt.

Porträt von Krone Oberösterreich
Krone Oberösterreich
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Oberösterreich

krone.tv

Zieht Israels Armee sich doch nicht zurück, sondern bald wieder in den Krieg? Die Vorwürfe gegen ...
Kehrt Krieg zurück?
Leichen-Streit: Israel und Trump drohen der Hamas
Alltag eines Landwirts
Vom Feld bis zum Laib: So wächst unser Brot
Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Newsletter
Top-3

Gelesen

Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
238.537 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Tirol
Einmal Schuld- und einmal Freispruch für Benko
156.664 mal gelesen
Rekord-Pleitier Rene Benko fasst in Innsbruck 24 Monate Haft aus.
Ski Alpin
Ex-Skistar verkündet Baby-News im Bademantel
98.417 mal gelesen
Tina Weirather
Mehr Oberösterreich
Wieder Millionenpleite
Innviertler Glas-Produzent in Insolvenz gerutscht
Man kann‘s probieren
Führerschein vom Bruder abfotografiert und benutzt
Mordprozess in Ried
Ehefrau erstochen: Es gibt ein Video von der Tat
Sichtung, aber:
„Emil“ entfernt sich immer weiter vom Böhmerwald
Update: Suspendierung
Oberst geschäftlich mit Rechtsextremist verbunden
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf