Beachvolleyball

Serie von Österreicher-Duellen auf den Philippinen

Sport-Mix
17.10.2025 13:39
Christoph Dressler (li.) und Philipp Waller
Christoph Dressler (li.) und Philipp Waller(Bild: GEPA)

Beim Challenge-Turnier der Beach Tour in Nuvali auf den Philippinen gibt es eine Serie an Österreicher-Duellen.

Nachdem Christoph Dressler/Philipp Waller am Donnerstag durch ein 2:1 gegen Robin Seidl/Alexander Huber direkt ins Achtelfinale eingezogen waren, schieden Seidl/Huber am Freitag in der Zwischenrunde durch ein 1:2 (-20,18,-10) gegen Julian Hörl/Laurenc Grössing aus.

Auch Moritz Pristauz/Alexander Horst kamen weiter und treffen nun im Achtelfinale auf Dressler/Waller.

