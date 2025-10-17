Serie von Österreicher-Duellen auf den Philippinen

Beim Challenge-Turnier der Beach Tour in Nuvali auf den Philippinen gibt es eine Serie an Österreicher-Duellen.
Nachdem Christoph Dressler/Philipp Waller am Donnerstag durch ein 2:1 gegen Robin Seidl/Alexander Huber direkt ins Achtelfinale eingezogen waren, schieden Seidl/Huber am Freitag in der Zwischenrunde durch ein 1:2 (-20,18,-10) gegen Julian Hörl/Laurenc Grössing aus.
Auch Moritz Pristauz/Alexander Horst kamen weiter und treffen nun im Achtelfinale auf Dressler/Waller.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.