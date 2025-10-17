„Wer will mich?“: Diese Tiere haben kein Zuhause

Der einjährige Kater Tischka ist sensibel und zieht sich rasch zurück, wenn ihm etwas nicht passt. Hat er jedoch Vertrauen gefasst, zeigt er sich freundlich und verschmust. Mit Artgenossen versteht er sich gut, Hunde kennt er nicht. Weil er gerne in der Natur unterwegs ist, sollte ihm in seinem neuen Zuhause Freigang geboten werden. Tel.: 0732/247887.