Royals geben sich bei Papst Leo Klinke in die Hand

Zur Feier wurde in der Basilika ein besonderer Thron für den König geschaffen, der mit dem königlichen Wappen verziert ist. König Charles wird diesen Stuhl während des Gottesdienstes benutzen; er bleibt danach dauerhaft im Altarraum der Basilika – als Zeichen gegenseitigen Respekts zwischen den beiden Staatsoberhäuptern. Der Stuhl ist künftig für den König sowie seine Erben und Nachfolger vorgesehen.