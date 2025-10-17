Royals geben sich bei Papst Leo Klinke in die Hand

Bei Papst Leo geben sich zurzeit die Royals die Klinke in die Hand: Denn nach den Treffen mit Königin Letizia von Spanien sowie mit Königin Rania und König Abdullah von Jordanien empfängt der Papst in der kommenden Woche auch König Charles und Königin Camilla im Vatikan.
Für das britische Königspaar ist es in diesem Jahr bereits die zweite Reise in den Vatikan. Der Besuch am Mittwoch und Donnerstag markiert einen bedeutenden Moment in den Beziehungen zwischen der katholischen Kirche und der anglikanischen Kirche, deren weltliches Oberhaupt König Charles III. ist.
Erstes gemeinsames Gebet seit Jahrhunderten
Denn zum ersten Mal seit Jahrhunderten werden der Papst und der König gemeinsam beten – bei einem einzigartigen ökumenischen Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle.
Wie aus dem Buckingham-Palast weiter verlautete, wird das Königspaar am Mittwoch und Donnerstag von Papst Leo XIV. empfangen. Er wird die erste Audienz von Charles beim neuen Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche sein.
Das britische Königshaus kündigte König Charles‘ Besuch bei Papst Leo auch auf X an:
Der Gottesdienst in der Sixtinischen Kapelle steht unter dem Thema „Bewahrung der Schöpfung“ und spiegelt das langjährige Engagement Charles‘ wie auch des Papstes für den Umweltschutz wider.
Besonderer Thron für Charles
Die Kinderchöre der Chapel Royal und der St George‘s Chapel in Windsor werden gemeinsam mit dem Chor der Sixtinischen Kapelle musizieren. Im Anschluss an den Besuch beim Heiligen Stuhl werden König und Königin erstmals auch die Päpstliche Basilika und Abtei St. Paul vor den Mauern besuchen.
Zur Feier wurde in der Basilika ein besonderer Thron für den König geschaffen, der mit dem königlichen Wappen verziert ist. König Charles wird diesen Stuhl während des Gottesdienstes benutzen; er bleibt danach dauerhaft im Altarraum der Basilika – als Zeichen gegenseitigen Respekts zwischen den beiden Staatsoberhäuptern. Der Stuhl ist künftig für den König sowie seine Erben und Nachfolger vorgesehen.
Treffen mit Franziskus im April
Das britische Königspaar hatte den Vatikan bereits im April besucht und Papst Franziskus getroffen – wenige Tage vor dessen Tod am 21. April. Charles und Camilla waren anlässlich ihres 20. Hochzeitstages zum Staatsbesuch in Italien. Früher, als britischer Thronfolger, war Charles fünfmal im Vatikan gewesen, erstmals im April 1985.
