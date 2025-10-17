Tote Greifvögel an Brücke über Inn gefunden

In Absprache mit der Staatsanwaltschaft werde nun entschieden, wo die Kadaver der Vögel weiter untersucht werden, teilte die deutsche Polizei am Freitag mit. Ihren Angaben zufolge waren unter den toten Greifvögeln auch Mäusebussarde, die in Deutschland unter Artenschutz stehen. Sie ermittle nach dem Fund wegen des Anfangsverdachts eines Verstoßes gegen das Tierschutzgesetz, hieß es.