Trinkgeldpauschale: Neue Regelung beschlossen

ÖVP sieht „vertretbare Pauschale“

Dabei handelt es sich um Obergrenzen – wer regelmäßig weniger Trinkgeld bekommt, muss die Pauschale nicht in Anspruch nehmen, betonte Sozialministerin Korinna Schumann (SPÖ). Staatssekretärin Elisabeth Zehetner (ÖVP) sprach von einer „vertretbaren Pauschale“. Die Neuregelung bringe mehr Wertschätzung für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und das Trinkgeld komme dort an, wo es hingehöre. Für die Arbeitgeber sei von Vorteil, dass nun Schluss mit rückwirkenden Prüfungen sei. Durch immer häufigere Kartenzahlungen wurde die Höhe der Trinkgelder besser sichtbar. Die Folge sind teilweise hohe Nachforderungen der Sozialversicherung.