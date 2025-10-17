Häupl emotional: „Reiche sollen Beitrag leisten“

Anlässlich des Aktionstags werden in allen Wiener SPAR-Filialen haltbare Lebensmittel gesammelt – etwa Nudeln, Reis, Konserven oder Öl. Die gespendeten Produkte gehen direkt an armutsbetroffene Menschen in Wien.

Bei einer Pressekonferenz in einer SPAR-Filiale in Ottakring machten Volkshilfe-Präsident Michael Häupl, Geschäftsführerin Tanja Wehsely, Judith Ranftler (Volkshilfe Österreich) und SPAR-Geschäftsführer Alois Huber klar: „Ohne die Solidarität der Wiener wäre diese Hilfe nicht möglich.“