Sohn von Gaddafi soll im Libanon freikommen

Sie wollten von ihm Informationen über das mysteriöse Verschwinden des schiitischen Führers Mussa Sadr 1978 in Libyen bekommen. Die Regierung machte Muammar al-Gaddafi dafür verantwortlich, der später gestürzt und 2011 getötet worden war. Der heute 49-jährige Hannibal Gaddafi war zum Zeitpunkt des Verschwindens erst zwei Jahre alt. Als Erwachsener wurde er in Syrien entführt, wo er seine Ehefrau treffen wollte. Hannibal Gaddafi wurde schließlich aus den Händen seiner Entführer befreit, aber ins Gefängnis geworfen. Einen Prozess gab es nie.