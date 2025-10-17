Spitalsärzte: Kein Streik, dafür Verhandlungstisch

Von einem „neuen Stil“ ist die Rede, von einem „gemeinsamen Weg“. Die Kurie der angestellten Ärzte in der Wiener Ärztekammer hat ihr Arbeitsprogramm vorgestellt – und damit einen ungewöhnlich konstruktiven Ansatz im sonst hitzigen Spitalsdebatten-Alltag geliefert. Der Titel: „Machen wir Wien wieder zum Zentrum internationaler Spitzenmedizin“. „Es geht nicht um Fantasiezahlen oder Wunschdenken, sondern um realistische, umsetzbare Vorschläge“, betont Kurienobmann Dr. Eduardo Maldonado-González, Intensivmediziner in der Klinik Donaustadt. Im Mittelpunkt stehen sechs Themen: mehr Personal, moderne Arbeitgeber, Generationen-Miteinander, bessere Ausbildung, Bürokratieabbau und Kooperation zwischen allen Spitalsträgern.