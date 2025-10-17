Die Fitness bleibt ein heißes Thema beim SK Rapid!

Eine Kolumne von „Krone“-Reporter Rainer Bortenschlager.
Als Peter Stöger Rapid im Sommer übernahm, ließ er den Trainerstab bewusst unverändert, einzig Thomas Sageder kam als Co-Trainer neu dazu. Jetzt, nach 18 (!) Saisonspielen, erfolgte die „Bestandsanalyse“ – mit Veränderungen: Athletik-Trainer David Lechner und Analyst Daniel Schmitt wurden verabschiedet.
„Es ist aber nichts vorgefallen!“
„Es ist aber nichts vorgefallen, es geht auch nicht darum, für die letzten Ergebnisse Verantwortung zu übernehmen“, so Stöger. Er wollte den „Staff“ verschlanken, daher wurden die Positionen intern neu besetzt: Daniel Seper übernimmt die Analyse, Julian Helm, seit 2022 im Klub, steigt zum Fitness-Chef auf.
Zwei Rapid-Sorgenkinder
Eine heikle Aufgabe. Heiß diskutiert wurde in Hütteldorf ja schon der Formeinbruch im Frühjahr 2024 inklusive verlorenem Cup-Finale – wegen vieler Ausfälle. Prompt musste Athletik-Trainer Martin Mayer gehen. Davor hielt sich Tony Prünster auch nur ein Jahr. Bei Lechner waren es 15 Monate.
Aktuell gibt es bei Rapid zwei Sorgenkinder: Nossa Dahl fehlt nach einer anfangs harmlosen Muskelverletzung nun schon seit Ende August. „Wir sind dabei, ihn an die Mannschaft heranzuführen“, muss Stöger den Norweger jetzt noch bremsen. Und Martin Ndzie ist laut Stöger noch „nicht auf dem physischen Level, das er für sein Spiel braucht“. Der Kameruner, erst im August verpflichtet, dürfte den Sommer zu sehr genossen haben.
