Die Fitness bleibt ein heißes Thema beim SK Rapid!

Aktuell gibt es bei Rapid zwei Sorgenkinder: Nossa Dahl fehlt nach einer anfangs harmlosen Muskelverletzung nun schon seit Ende August. „Wir sind dabei, ihn an die Mannschaft heranzuführen“, muss Stöger den Norweger jetzt noch bremsen. Und Martin Ndzie ist laut Stöger noch „nicht auf dem physischen Level, das er für sein Spiel braucht“. Der Kameruner, erst im August verpflichtet, dürfte den Sommer zu sehr genossen haben.