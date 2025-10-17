Zwei „Systemsprengern“ droht jetzt Abschiebung

Über 2200 Mal angezeigt

Die Maßnahme richtet sich gegen einen 14-Jährigen, der rund 1500 Einbrüche verübt haben soll, die meisten allerdings vor seinem 14. Geburtstag und deswegen zunächst strafrechtlich unbehelligt. Zusammen mit seinem Bruder (16) sei er im vergangenen Jahr über 2200 Mal angezeigt worden. Kurz nach seinem 14. Geburtstag kam der Jüngere ins Gefängnis, nachdem er heuer im März ein gestohlenes Auto in Wien zu Schrott gefahren hatte.