Mit „Liken“ reich werden: Tirolerin ging in Falle

Die Einfälle von Betrügern im Internet, um an das Geld fremder Leute zu kommen, sind grenzenlos: Eine Tirolerin (19) glaubte auf einfache Weise viel Geld verdienen zu können – am Ende erlitt sie selbst einen enormen Schaden. Auch Kryptowährungs-Betrüger sind weiter aktiv . . .
Und täglich grüßt das Murmeltier: Erneut fielen in Tirol zwei Opfer auf Betrugsmaschen im Internet herein. Der Schaden beläuft sich jeweils auf einen fünfstelligen Betrag – also mehrere zehntausend Euro!
Der Frau wurde vorgegaukelt, sie müsse nur auf TikTok diverse Inhalte liken, um damit Geld zu verdienen.
Ein Polizist zur „Krone“
Fall 1: Eine Landeckerin (19) wurde zu Wochenbeginn per WhatsApp kontaktiert. Eine dubiose „Arbeitsgruppe“ bot der jungen Frau tolle Verdienstmöglichkeiten an. „Sie sollte dazu lediglich auf der Plattform TikTok diverse Inhalte liken“, erläutert ein Beamter der örtlichen Inspektion.
Zuerst einzahlen, erst dann fließ „Provision“
Bevor aber Provisionen an die 19-Jährige fließen, sollte sie selbst diverse Geldbeträge auf europäische Konten einzahlen – nichts als fieser Betrug!
Schaden, dann auch noch falscher Detektiv
Fall 2: In einem zweiten Fall geriet ein 55-Jähriger aus Bichlbach an einen vermeintlichen „Broker“. Das Opfer überwies Geldbeträge auf eine Krypto-Handelsplattform. Die versprochenen Auszahlungen fanden nicht statt. Freche Zugabe: Ein angeblicher Detektiv bot dann seine „Hilfe“ an, auch dieser wollte eine fünfstellige Summe. Da ging der Tiroler dann doch zur Polizei.
