Mit „Liken“ reich werden: Tirolerin ging in Falle

Schaden, dann auch noch falscher Detektiv

Fall 2: In einem zweiten Fall geriet ein 55-Jähriger aus Bichlbach an einen vermeintlichen „Broker“. Das Opfer überwies Geldbeträge auf eine Krypto-Handelsplattform. Die versprochenen Auszahlungen fanden nicht statt. Freche Zugabe: Ein angeblicher Detektiv bot dann seine „Hilfe“ an, auch dieser wollte eine fünfstellige Summe. Da ging der Tiroler dann doch zur Polizei.