Giftige Kinder-Hustensäfte: WHO drängt zum Handeln

Frostschutzmittel-Zusatz im Kinder-Hustensaft

Bei den Verunreinigungen handelt es sich der WHO zufolge um giftige Chemikalien, die als industrielle Lösungsmittel und Frostschutzmittel verwendet werden und schon in geringen Mengen tödlich sein können. „Sie sollten niemals in Arzneimitteln enthalten sein.“ Die WHO veröffentlichte drei medizinische Warnmeldungen zu den Vorfällen in Gambia, Indonesien und Usbekistan zwischen Anfang Oktober und Mitte Jänner, die auch an die nationalen Gesundheitsbehörden der 194 WHO-Mitgliedstaaten weitergeleitet wurden. In diesen Warnungen fordert sie unter anderem, verunreinigte Arzneimittel aus dem Verkehr zu ziehen und eine verstärkte Überwachung der Lieferketten in den betroffenen Ländern.