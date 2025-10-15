Mieses Versteck: Heli ließ Einbrecher auffliegen

In einer Thujenhecke verschanzt, blieb der Kriminelle nicht lange unentdeckt. Ein Helikopter konnte den Mann schnell aufspüren.
Ein schmuckes Haus in Dörfl im Bezirk Oberpullendorf hatte ein 62-jähriger Einbrecher am Montag im Visier. Am späten Nachmittag legte er sich auf die Lauer und wartete nur darauf, bis es dunkel wurde. Während in den meisten Wohnzimmern das Hauptabendprogramm über die Bildschirme flimmerte, schlich der Kriminelle zu einem der Kellerfenster und schlug es ein. Der Krach des zersplitternden Glases schreckte in der beschaulichen 520-Seelen-Ortschaft einen Zeugen auf.
Täter lange nicht entdeckt
Bevor der Einbrecher in das Haus einsteigen konnte, ergriff er die Flucht. Weit kam er allerdings nicht. Umgehend war gegen 21.15 Uhr bei der Polizei der Alarm losgegangen. Kurz darauf kreiste über dem Tatort bereits ein Hubschrauber des Innenministeriums, der sich ganz in der Nähe befunden hatte. Fast zeitgleich trafen Spezialeinsatzkräfte vor Ort ein, während sich der geflohene Verdächtige vor den Beamten verstecken wollte. Der Kriminelle blieb nicht lange unentdeckt.
Von Libelle gefunden
Im hellen Scheinwerferlicht des Polizeihelikopters Libelle Bravo konnte der Gesuchte entdeckt werden. Rasch wurden Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) über die Koordinaten informiert und zum Unterschlupf des Kriminellen gelotst. Die Beamten umstellten den mutmaßlichen Täter, der sich auf einem benachbarten Grundstück in einer Thujenhecke verschanzt hatte. Der 62-Jährige aus der Ukraine wurde festgenommen und abgeführt. Bei dem Beschuldigten stellten die Polizisten Einbruchswerkzeug sicher.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.