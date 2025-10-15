Mieses Versteck: Heli ließ Einbrecher auffliegen

Täter lange nicht entdeckt

Bevor der Einbrecher in das Haus einsteigen konnte, ergriff er die Flucht. Weit kam er allerdings nicht. Umgehend war gegen 21.15 Uhr bei der Polizei der Alarm losgegangen. Kurz darauf kreiste über dem Tatort bereits ein Hubschrauber des Innenministeriums, der sich ganz in der Nähe befunden hatte. Fast zeitgleich trafen Spezialeinsatzkräfte vor Ort ein, während sich der geflohene Verdächtige vor den Beamten verstecken wollte. Der Kriminelle blieb nicht lange unentdeckt.