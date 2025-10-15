Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Flucht missglückt

Mieses Versteck: Heli ließ Einbrecher auffliegen

Burgenland
15.10.2025 09:00
Mithilfe des Helikopters der Polizei konnte der gesuchte Täter rasch aufgespürt werden. Der ...
Mithilfe des Helikopters der Polizei konnte der gesuchte Täter rasch aufgespürt werden. Der 62-Jährige hockte in einer Hecke.(Bild: Christian Schulter)

In einer Thujenhecke verschanzt, blieb der Kriminelle nicht lange unentdeckt. Ein Helikopter konnte den Mann schnell aufspüren.

0 Kommentare

Ein schmuckes Haus in Dörfl im Bezirk Oberpullendorf hatte ein 62-jähriger Einbrecher am Montag im Visier. Am späten Nachmittag legte er sich auf die Lauer und wartete nur darauf, bis es dunkel wurde. Während in den meisten Wohnzimmern das Hauptabendprogramm über die Bildschirme flimmerte, schlich der Kriminelle zu einem der Kellerfenster und schlug es ein. Der Krach des zersplitternden Glases schreckte in der beschaulichen 520-Seelen-Ortschaft einen Zeugen auf.

Täter lange nicht entdeckt
Bevor der Einbrecher in das Haus einsteigen konnte, ergriff er die Flucht. Weit kam er allerdings nicht. Umgehend war gegen 21.15 Uhr bei der Polizei der Alarm losgegangen. Kurz darauf kreiste über dem Tatort bereits ein Hubschrauber des Innenministeriums, der sich ganz in der Nähe befunden hatte. Fast zeitgleich trafen Spezialeinsatzkräfte vor Ort ein, während sich der geflohene Verdächtige vor den Beamten verstecken wollte. Der Kriminelle blieb nicht lange unentdeckt.

Von Libelle gefunden
Im hellen Scheinwerferlicht des Polizeihelikopters Libelle Bravo konnte der Gesuchte entdeckt werden. Rasch wurden Polizisten der Schnellen Interventionsgruppe (SIG) über die Koordinaten informiert und zum Unterschlupf des Kriminellen gelotst. Die Beamten umstellten den mutmaßlichen Täter, der sich auf einem benachbarten Grundstück in einer Thujenhecke verschanzt hatte. Der 62-Jährige aus der Ukraine wurde festgenommen und abgeführt. Bei dem Beschuldigten stellten die Polizisten Einbruchswerkzeug sicher.

Porträt von Karl Grammer
Karl Grammer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Burgenland Wetter
Eisenstadt
10° / 15°
Symbol stark bewölkt
Güssing
8° / 15°
Symbol stark bewölkt
Mattersburg
9° / 14°
Symbol stark bewölkt
Neusiedl am See
10° / 15°
Symbol bedeckt
Oberpullendorf
9° / 14°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
350.654 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Burgenland
Parken beim Supermarkt kostet Kunden 94 Euro
203.152 mal gelesen
Lieber genau schauen: Das Parken auf Supermarkt-Parkplätzen kann mitunter ganz schön teuer ...
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
120.519 mal gelesen
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Mehr Burgenland
Auf Elch Emils Spuren
Rinder-Alarm: Ganze Herde in Horitschon ausgebüxt
Acht Jahre im Amt
Einst jüngster Bürgermeister ist schon alter Hase
Prozess in Eisenstadt
Als ein Gemüsegärtner (85) die Nerven verloren hat
Traumhafte Routen
Wandern und Genießen im herbstlichen Burgenland
Große Bilanz
Wie der Wein im Land die Kassen klingeln lässt
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf