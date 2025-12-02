Burgenland Extrem: Bereit für das Rad-Abenteuer!

„Nicht zu schnell und nicht zu langsam“

Am Donnerstag, 22. Jänner 2026, steht ihre dritte Auflage der „Bike 224 Meilen“ auf dem Programm. Dieses Langstrecken-Rad-Abenteuer über 360 Kilometer im eisigen pannonischen Winter lockt viele hartgesottene Wagemutige an. „Jedem steht frei, eine, zwei oder drei Runden um den Neusiedler See zu radeln“, erklärt Michael Oberhauser. „Nicht zu schnell und nicht zu langsam“, lautet die Taktik. Pro Runde sollen die Starter mindestens vier Stunden, jedoch maximal sechs Stunden benötigen.