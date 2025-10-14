Geräte und Stromkabel von Baustellen gestohlen

Stürmer Konate muss weiter auf Comeback warten
Diebe habe es derzeit auf Baustellen abgesehen: In der Landeshauptstadt verschwanden aus Containern mehrere Geräte, in Maishofen ein Starkstromkabel. Die Ermittlungen laufen.
Auf der Baustelle in der Landeshauptstadt trieben die Unbekannten bereits vergangenes Wochenende ihr Unwesen: Aus insgesamt vier Containern wurden Elektrogeräte und Baumaschinen gestohlen. Der Schaden beträgt mehr als 10.000 Euro.
Ein zweiter Schaden wird aus Maishofen gemeldet: In der Nacht auf Montag verschwand von einer Baustelle ein 20 Meter langes Starkstromkabel. Die Schadenshöhe: einige hundert Euro.
