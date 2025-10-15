Halleiner Hilfeschrei: Platznot für Taferlklassler

Das bringt einige Eltern auf die Palme. Sie wenden sich mit E-Mails an die Bildungsdirektion. Namentlich wollen sie in der Zeitung nicht genannt werden. Aber ihre Botschaft ist eindeutig: „Ich sehe diese Situation als unzumutbar. Die individuelle Förderung und Unterstützung jedes einzelnen Kindes kann kaum gewährleistet werden. Die räumlichen Gegebenheiten sind sehr beengt.“ Dazu komme, dass viele Kinder nicht Deutsch als Muttersprache hätten. „Krone“-Infos zufolge seien sechs Kinder in einer Klasse, die gar kein Deutsch sprechen.