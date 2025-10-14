Geglänzt in neuer Rolle: „Trainer hat geschimpft“

Normalerweise sind sie für das Verteidigen des eigenen Tores zuständig, aber vergangenes Wochenende traten Thalgaus Stano Lazovic und Zells Tobias Mühlberger als Stürmer in Erscheinung. Und die Idee ihrer Coaches zahlte sich aus, beide trafen und führten so ihre Teams zum Sieg. „Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Aber er hat schon geschimpft mit mir, weil er mich jetzt wieder vorne spielen lassen muss“, grinst Lazovic, der nicht überrascht war, dass er beim 5:0-Erfolg gegen Hallwang auch in der Offensive seine Qualitäten zeigen konnte: „Ich habe einen guten Abschluss, bin vor dem Tor kaltschnäuzig. Außerdem habe ich in meiner Jugend im Angriff gespielt. Das verlernt man nicht.“