Geglänzt in neuer Rolle: „Trainer hat geschimpft“

Im Fußball-Unterhaus haben am vergangenen Wochenende zwei Spieler in einer neuen Rolle geglänzt. Thalgaus Stano Lazovic und Zell am Sees Tobias Mühlberger wurden von Verteidigern zu Stürmern umfunktioniert.
Normalerweise sind sie für das Verteidigen des eigenen Tores zuständig, aber vergangenes Wochenende traten Thalgaus Stano Lazovic und Zells Tobias Mühlberger als Stürmer in Erscheinung. Und die Idee ihrer Coaches zahlte sich aus, beide trafen und führten so ihre Teams zum Sieg. „Ich spiele da, wo der Trainer mich aufstellt. Aber er hat schon geschimpft mit mir, weil er mich jetzt wieder vorne spielen lassen muss“, grinst Lazovic, der nicht überrascht war, dass er beim 5:0-Erfolg gegen Hallwang auch in der Offensive seine Qualitäten zeigen konnte: „Ich habe einen guten Abschluss, bin vor dem Tor kaltschnäuzig. Außerdem habe ich in meiner Jugend im Angriff gespielt. Das verlernt man nicht.“
Drei Treffer
Während Lazovic aufgrund der Personallage im Sturm gebraucht wurde, gab es bei Mühlberger einen anderen Grund. „Wir haben in den letzten Spielen nicht schlecht gespielt, aber kaum Treffer erzielt. Deswegen stellte der Trainer meinen Bruder vorne rein“, erzählt Daniel Mühlberger, der Sportliche Leiter bei Zell.
Prompt traf Tobias beim 5:3 gegen Neukirchen dreimal. „Er hat schon im Training gezeigt, dass er einen Torriecher hat. Ich glaube, dass Tobias jetzt im Angriff bleiben wird“, sagt Daniel, der dem Bruder aber keine Tipps geben kann: „Weil ich war zu meiner Zeit immer nur Verteidiger.
