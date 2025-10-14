Landesbudget 2026: Wieder hohe Neuverschuldung

Das neue Salzburger Landesbudget 2026 ist beschlossen. Der Weg dorthin war alles andere als leicht. Der Spardruck ist deutlich spürbar. Am Montag dauerte die Budgetklausur der Landesregierung bis spät in die Nacht. Erst um 22 Uhr war Schluss und erst am Dienstag soll es unter Dach und Fach gewesen sein. Es wird neuerlich ein Budget mit hoher Neuverschuldung.