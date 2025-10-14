Landesbudget 2026: Wieder hohe Neuverschuldung

Das neue Salzburger Landesbudget 2026 ist beschlossen. Der Weg dorthin war alles andere als leicht. Der Spardruck ist deutlich spürbar. Am Montag dauerte die Budgetklausur der Landesregierung bis spät in die Nacht. Erst um 22 Uhr war Schluss und erst am Dienstag soll es unter Dach und Fach gewesen sein. Es wird neuerlich ein Budget mit hoher Neuverschuldung.
4,44 Milliarden Euro schwer war das Budget des Landes Salzburg für 2025. 2026 wird es ähnlich sein: Rund 4,5 Milliarden Euro wird Salzburg im kommenden Jahr ausgeben. Die selbst auferlegte Obergrenze für die Neuverschuldung wird mit 350 Millionen Euro Abgang nach momentanen Stand noch nicht eingehalten werden können. 387 Millionen Euro Neuschulden sind es im Moment.
Jetzt schon klar: Es wird ein Nulllohnrunde für alle Salzburger Politiker geben. Sprich, die Gehälter werden 2026 nicht erhöht.
Es ist das erste Budget unter der neuen Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), die ja bekanntlich im Sommer das Amt von Wilfried Haslauer übernommen hatte. „Es wird schmerzhafte Einschnitte geben“, berichtet Edtstadler in einer ersten Reaktion.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.