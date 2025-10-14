Vorteilswelt
Große Einschnitte

Landesbudget 2026: Wieder hohe Neuverschuldung

Salzburg
14.10.2025 14:09
Svazek, Edtstadler, Schwaiger.
Svazek, Edtstadler, Schwaiger.(Bild: Markus Tschepp)

Das neue Salzburger Landesbudget 2026 ist beschlossen. Der Weg dorthin war alles andere als leicht. Der Spardruck ist deutlich spürbar. Am Montag dauerte die Budgetklausur der Landesregierung bis spät in die Nacht. Erst um 22 Uhr war Schluss und erst am Dienstag soll es unter Dach und Fach gewesen sein. Es wird neuerlich ein Budget mit hoher Neuverschuldung. 

4,44 Milliarden Euro schwer war das Budget des Landes Salzburg für 2025. 2026 wird es ähnlich sein: Rund 4,5 Milliarden Euro wird Salzburg im kommenden Jahr ausgeben. Die selbst auferlegte Obergrenze für die Neuverschuldung wird mit 350 Millionen Euro Abgang nach momentanen Stand noch nicht eingehalten werden können. 387 Millionen Euro Neuschulden sind es im Moment.

Jetzt schon klar: Es wird ein Nulllohnrunde für alle Salzburger Politiker geben. Sprich, die Gehälter werden 2026 nicht erhöht.

Es ist das erste Budget unter der neuen Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP), die ja bekanntlich im Sommer das Amt von Wilfried Haslauer übernommen hatte. „Es wird schmerzhafte Einschnitte geben“, berichtet Edtstadler in einer ersten Reaktion.

