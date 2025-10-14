Sorgenfalten bei Eisbullen vor Hit gegen Berlin

Salzburger hoffen auch auf Fans

Um die Partie gegen den deutschen Meister zu gewinnen, hofft Verteidiger Dennis Robertson auch auf die Unterstützung der Fans. Die Eisarena steuert klar in Richtung „ausverkauft“. „Eine volle Halle würde uns enorm helfen und uns den nötigen Push geben“, meinte der Kanadier. Knapp 400 Schlachtenbummler werden aus der deutschen Hauptstadt erwartet.