Mega-Ausfälle drohen!

Sorgenfalten bei Eisbullen vor Hit gegen Berlin

Salzburg: Sport-Nachrichten
14.10.2025 15:05
Sorgt sich um seine Zugpferde in der Mannschaft: Headcoach Manny Viveiros.
Sorgt sich um seine Zugpferde in der Mannschaft: Headcoach Manny Viveiros.(Bild: GEPA)

Auweh! Ausgerechnet vor dem Endspiel in der Champions Hockey League gegen die Eisbären Berlin drohen den Eisbullen zwei Mega-Ausfälle! Verteidiger Dennis Robertson hofft deshalb umso mehr auf die Unterstützung der Fans.

Bitter! Beim Training von Eishockey-Meister Red Bull Salzburg am Donnerstag suchte man zwei Eisbullen vergeblich. Wie die „Krone“ erfuhr, drohen die Brüder Thomas und Michael Raffl für die morgige Partie in der Champions Hockey League (CHL) gegen Berlin auszufallen. Während Kapitän Thomas Raffl „nur“ kränkelt, befand sich Neuzugang Michael Raffl in Behandlung. Der Stürmer hatte sich am Sonntag beim Last-Minute-K.o. in Székesfehérvár (Ungarn) das Knie verdreht.

Wir wissen es noch nicht genau. Ich glaube aber schon, dass sie spielen werden

Manny VIVEIROS, EC Red Bull Salzburg

Ein Einsatz des Raffl-Duos soll morgen kurzfristig entschieden werden. „Wir wissen es noch nicht genau. Ich glaube aber schon, dass sie spielen werden“, meinte Trainer Manny Viveiros.

Salzburger hoffen auch auf Fans
Um die Partie gegen den deutschen Meister zu gewinnen, hofft Verteidiger Dennis Robertson auch auf die Unterstützung der Fans. Die Eisarena steuert klar in Richtung „ausverkauft“. „Eine volle Halle würde uns enorm helfen und uns den nötigen Push geben“, meinte der Kanadier. Knapp 400 Schlachtenbummler werden aus der deutschen Hauptstadt erwartet.

Mathias Funk
