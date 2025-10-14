Vorteilswelt
Personalrochade

Florian Kreibich gibt ÖVP-Parteivorsitz ab

Salzburg
14.10.2025 21:56
Florian Kreibich bleibt Vizebürgermeister
Florian Kreibich bleibt Vizebürgermeister(Bild: Tröster Andreas)

Parteiintern ist der Wechsel nicht unumstritten, dennoch fiel der Beschluss am Dienstagabend einstimmig: Der bisherige ÖVP-Stadtparteiobmann Florian Kreibich (56) gibt sein Amt auf, ihm folgt Nikolaus Stampfer nach.

0 Kommentare

Der 36-jährige Stampfer ist Landesgeschäftsführer der Schwarzen – und nun auch designierter Stadtpartei-Chef. Bei einem Kongress im Februar 2026 wird er sich offiziell zur Wahl stellen.

Kreibich selbst bleibt Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. „Dass der Fokus zu hundert Prozent darauf liegt, ist essenziell, da ich der einzig Bürgerliche in einer rot-rot-grün dominierten Stadtregierung bin“, meint Kreibich. Es sei daher sein großer Wunsch sich künftig stärker auf seine Aufgabe als Vize-Stadtchef zu konzentrieren. Wer bei den kommenden Wahlen als Spitzenkandidat antreten wird, ist völlig offen.

Nikolaus Stampfer wird neuer Stadtparteiobmann
Nikolaus Stampfer wird neuer Stadtparteiobmann(Bild: ÖVP Salzburg)

Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) streut Stampfer jedenfalls Rosen: „Die Volkspartei in der Stadt ist mit ihm bestens für die Zukunft aufgestellt.“ Sie schätze seine „klare Linie“ und ist von dessen „frischem Wind“ überzeugt.

Zusammen mit Klubobfrau Delfa Kosic sollen Kreibich und Stampfer die neue Führungsriege der Stadt-Volkspartei bilden. Kritische Stimmen aus der Partei rechnen mit Unruhen in der Zusammenarbeit. Der entthronte Florian Kreibich kontert: „Nikolaus Stampfer ist bestens für dieses Amt geeignet. Er hat meine vollste Unterstützung, ich freue mich auf die gemeinsame Zusammenarbeit.“

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Salzburg

