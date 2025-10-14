Florian Kreibich gibt ÖVP-Parteivorsitz ab

Kreibich selbst bleibt Vizebürgermeister der Stadt Salzburg. „Dass der Fokus zu hundert Prozent darauf liegt, ist essenziell, da ich der einzig Bürgerliche in einer rot-rot-grün dominierten Stadtregierung bin“, meint Kreibich. Es sei daher sein großer Wunsch sich künftig stärker auf seine Aufgabe als Vize-Stadtchef zu konzentrieren. Wer bei den kommenden Wahlen als Spitzenkandidat antreten wird, ist völlig offen.