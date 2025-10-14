Vorteilswelt
Ein 82-Jähriger

Pinzgauer verlor Geld durch Tochter-Vater-Betrug

Salzburg
14.10.2025 15:40
Symbolbild.
Symbolbild.

Ein 82-jähriger Pinzgauer ist am Freitag auf einen Betrug reingefallen. Eine unbekannte Frau gab sich als seine Tochter aus und bat den Mann um eine dringende Geldüberweisung. 

Am Freitag kontaktierte eine unbekannte Frau einen 82-jährigen Pinzgauer via SMS. Die Dame gab sich als die Tochter des Mannes aus – dieser glaubte ihr. Die Täterin gab laut Angaben der Polizei an, dass ihr Handy kaputt sei und bat den Pinzgauer um eine Geldüberweisung.

Da der 82-Jährige keinen Verdacht schöpfte, überwies er in mehreren Tranchen einen Gesamtbetrag von mehreren tausend Euro. Die Ermittlungen laufen.

