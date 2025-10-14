Baukran gelangt in Hochspannungsleitung

Ein Baukran geriet am Montag in Henndorf am Wallersee in eine Hochspannungsleitung und löste einen Feuerwehreinsatz aus. Verletzt wurde dabei niemand.
Gegen 13.47 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Henndorf am Wallersee per Sirenenalarm zu einem Brand einer elektrischen Anlage gerufen. Ein Baukran war in eine Hochspannungsleitung geraten.
Beim Eintreffen der Einsatzkräfte konnte jedoch rasch Entwarnung gegeben werden – ein Brand war nicht mehr feststellbar, verletzt wurde niemand. Das berichtet die Feuerwehr. Die Floriani sperrten daraufhin die Gefahrenstelle großräumig ab und warteten auf die Abschaltung der Leitung durch den Energieversorger.
Anschließend unterstützten die Feuerwehrleute die Baufirma bei der sicheren Bergung des Krans aus dem Gefahrenbereich.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.