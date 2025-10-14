Reinigungs-Mitarbeiter unter Diebstahlverdacht

Seit zwei Monaten verschwanden mehrmals Gegenstände und Geld. Die Verdächtigen sollen in einem versperrbaren Schrank eines Gemeinschaftsraumes Beute gemacht haben. Für den Wochenendkauf waren laut Polizei dort 140 Euro deponiert worden. Am nächsten Tag erlebte eine Mitarbeiterin dann die böse Überraschung, dass das Schloss beschädigt und das Geld verschwunden war.