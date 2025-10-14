Reinigungs-Mitarbeiter unter Diebstahlverdacht

Nach mehreren Diebstählen in Oberndorf stehen zwei Mitarbeiter einer Reinigungsfirma unter Verdacht. Sie sollen aus einem Gemeinschaftsraum Geld und verschiedene Gegenstände gestohlen haben.
Seit zwei Monaten verschwanden mehrmals Gegenstände und Geld. Die Verdächtigen sollen in einem versperrbaren Schrank eines Gemeinschaftsraumes Beute gemacht haben. Für den Wochenendkauf waren laut Polizei dort 140 Euro deponiert worden. Am nächsten Tag erlebte eine Mitarbeiterin dann die böse Überraschung, dass das Schloss beschädigt und das Geld verschwunden war.
Insgesamt sollen zwei verdächtige Türken (49 und 51), die Mitarbeiter einer Reinigungsfirma sind, für mehrere Diebstähle verantwortlich sein. Sie richteten einen Schaden in vierstelliger Eurohöhe an.
