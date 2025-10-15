„Es gibt kein goldenes Rezept, das für alle gilt!“

Bernhard Weiß, ÖVP-Bürgermeister in der Beispielgemeinde Pfarrwerfen mit einem Finanzierungshaushalt von knapp zehn Millionen Euro: „Jede Gemeinde hat ihre Eigenheiten.“ Im 2600-Einwohner-Ort seinen im kommenden Jahr Erhöhungen für Wasser unumgänglich, um kostendeckend zu wirtschaften.

Kleinere Gemeinde sparen durch Zusammenarbeit. Das passiere in vielen Regionen vorbildlich, so Sampl.