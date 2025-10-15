„Vereine müssen um jeden Euro betteln“

Nach wie vor kann man als Spieler im Fußball-Unterhaus in Salzburg gut verdienen. Doch so locker wie noch vor einigen Jahren sitzt das Geld bei den Vereinen nicht mehr. Durch Corona und die Inflation im Land kämpfen viele Klubs mit den Finanzen, fällt auch die Sponsorensuche schwer. „Die Vereine müssen mittlerweile um jeden Euro betteln. Aber es ist verständlich, dass die Firmen nicht mehr so viel hergeben können. Die wirtschaftliche Lage ist nicht rosig, das habe ich auch am eigenen Leib mit meinem Betrieb erlebt“, sagt Grödig-Präsident Christian Schwaiger. FC Pinzgaus Vorstandsmitglied Christian Herzog pflichtet ihm bei: „Die Sponsoren agieren defensiver als früher.“