Salzburg Airport präsentiert Winterflugplan

Auch Israel wird wieder angeflogen

Air Serbia verbindet Salzburg ganzjährig mit Belgrad und mit Turkish Airlines geht es das ganze Jahr über täglich nach Istanbul und von dort weiter in die ganze Welt. Auch Israel wird von Salzburg aus wieder angeflogen. Tel Aviv steht im Winter zweimal wöchentlich auf dem Flugplan. Einmal pro Woche geht es nach Beirut (Libanon).