Sonnendestinationen

Salzburg Airport präsentiert Winterflugplan

Salzburg
14.10.2025 16:15
Eurowings nimmt von Salzburg aus Kurs auf Sonnendestinationen
Eurowings nimmt von Salzburg aus Kurs auf Sonnendestinationen(Bild: Tröster Andreas)

Der Flughafen Salzburg präsentierte jetzt seinen Winterflugplan. Es werden in der Saison 2025/26 beliebte Sonnenziele wie Ägypten oder Dubai bedient. Eine neue Direktverbindung gibt es nach Marrakesch. Anrainer müssen wieder mit verstärkter Belastung an Samstagen rechnen. 

Für Sonnenhungrige bieten sich Urlaubsziele in Ägypten an. Neben Hurghada geht es ab Salzburg bis Anfang Mai auch nach Marsa Alam ganz im Süden. Gut gebucht sind im Winter außerdem die Kanarischen Inseln: Mit Eurowings geht es nach Gran Canaria und Teneriffa. Auch Palma de Mallorca steht während der Weihnachtszeit sowie ab Anfang März wieder am Flugplan.

Barcelona wird über Weihnachten, in den Semesterferien und dann wieder ab Ende März 2026 angeboten. Ganzjährig geht es nach Alicante an der spanischen Costa Blanca. Ebenfalls das ganze Jahr über erreichbar ist Dubai.

Auch Städtetrips sind beliebt
Auch all jene Reisenden, die gern Städte erkunden, sollen nicht enttäuscht werden. Die dänische Hauptstadt Kopenhagen wird im Winter mehrmals wöchentlich mit Norwegian und Scandinavian Airlines angeflogen. Skicharter heben nach Stockholm bis zu zweimal pro Woche und nach Oslo einmal pro Woche ab. Auch die niederländischen Städte Amsterdam, Eindhoven und Rotterdam sind per Direktverbindung mit Transavia erreichbar.

Außerdem: Wöchentlich geht es nach Tallinn, Riga und Helsinki. Die deutschen Metropolen Berlin, Düsseldorf, Hamburg und Frankfurt werden mit Eurowings bzw. Lufthansa laufend ab Salzburg angeflogen. Groß wird im Winter wieder die Gruppe der britischen Gäste sein. Die Hauptstadt London steht ganzjährig auf dem Flugprogramm. Ryanair bringt Fluggäste auch nach Dublin, Manchester und ab diesem Winter neu nach Birmingham.

Auch Israel wird wieder angeflogen
Air Serbia verbindet Salzburg ganzjährig mit Belgrad und mit Turkish Airlines geht es das ganze Jahr über täglich nach Istanbul und von dort weiter in die ganze Welt. Auch Israel wird von Salzburg aus wieder angeflogen. Tel Aviv steht im Winter zweimal wöchentlich auf dem Flugplan. Einmal pro Woche geht es nach Beirut (Libanon).

Neu im Angebot ist eine Direktverbindung nach Marrakesch. Eurowings fliegt ab Anfang November zweimal wöchentlich in die Stadt im Zentrum von Marokko. Außerdem heben Flüge Richtung Pristina im Kosovo ab.

