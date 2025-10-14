Ski-Olympiasiegerin von 2010 feiert 40. Geburtstag
„Gold-Fischi“
2010 wurde sie Olympiasiegerin, drei Weltcuprennen konnte die Salzburgerin gewinnen, 2015 beendete sie ihre Karriere. Heute, Dienstag, feiert Andrea Fischbacher ihren 40. Geburtstag.
Alles Gute, Andrea „Fischi“ Fischbacher! Die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 feiert heute, Dienstag, ihren 40. Geburtstag. Neben Gold in Kanada gewann sie WM-Bronze 2009 und drei Weltcuprennen. Nach dem Karriereende 2015 absolvierte sie ein Masterstudium und startete als Sportwissenschaftlerin durch.
Die Pongauerin wurde in der Saison 2008/2009 Zweite im Abfahrtsweltcup. Ihre drei gelangen beim Super-G 2008 in Sestriere (Ita) und bei den Abfahrten in Bansko (Bul) 2009 bzw. Crans Montana (Sz) 2014.
