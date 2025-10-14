Ski-Olympiasiegerin von 2010 feiert 40. Geburtstag

Alles Gute, Andrea „Fischi“ Fischbacher! Die Olympiasiegerin von Vancouver 2010 feiert heute, Dienstag, ihren 40. Geburtstag. Neben Gold in Kanada gewann sie WM-Bronze 2009 und drei Weltcuprennen. Nach dem Karriereende 2015 absolvierte sie ein Masterstudium und startete als Sportwissenschaftlerin durch.