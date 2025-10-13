Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Land Salzburg

Landesbudget für das Jahr 2026 mit Sparstift

Salzburg
13.10.2025 19:00
Am Montag tagte die vollständige Landesregierung in der Budgetklausur.
Am Montag tagte die vollständige Landesregierung in der Budgetklausur.(Bild: Roittner Felix)

Salzburgs Regierung muss jeden Cent für kommendes Jahr umdrehen. Am Montag beriet sich die vollständig anwesende Landesregierung bei der Budgetklausur. Auch Finanzreferent Josef Schwaiger ist wieder im Amt. 

0 Kommentare

Bestens gelaunt traf sich Salzburgs Landesregierung am Montagvormittag zu ihrer Budgetklausur. Die gute Laune dürfte aber ziemlich schnell in bitteren Ernst umgeschwenkt sein. Schließlich ging es für die einzelnen Regierungsmitglieder darum, möglichst viel Budget für ihre Ressorts zu bekommen. In den finanziell schwierigen Zeiten ist klar: Jeder Cent muss umgedreht werden. Wie Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) schon angekündigt hat, werden auch bereits fixe Projekte noch einmal unter die Lupe genommen. So könnte es zum Beispiel das Flachgauer Hallenbad in Seekirchen kurz vor dem Beginn doch noch erwischen und den Sparplänen zum Opfer fallen. Ein klares Zugeständnis zum Bau hat es von der Landeshauptfrau noch nicht gegeben. Ein klares Nein gibt es zum Ausbau des Domquartiers. Dieser ist gestrichen, 33 Millionen Euro werden wie berichtet eingespart.

Lesen Sie auch:
Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP, li.) und Landes-Vize Marlene Svazek (FPÖ) verhandeln ...
Politik inoffiziell
Neues Budget wird fürs Land zum Blindflug
07.10.2025
Treffen der Länder
Trotz Budget-Krise: Politgipfel im Luxus-Hotel
21.05.2025
Für den Ausgleich
Ort bekommt Budget-Spritze von 500.000 Euro
27.05.2025

Mit dabei war am Montag wieder Finanzreferent Josef Schwaiger (ÖVP). Er war in der vergangenen Woche wegen Nervenproblemen im Gesicht außer Gefecht. Für die Budgeterstellung ist Schwaiger wichtig, da er das erfahrenste Mitglied der Landesregierung ist und nach dem Abgang von Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Finanzagenden des Landes im Sommer übernommen hatte. Für Edtstadler ist es das erste Budget als Landeschefin. Am heutigen Dienstag sollen erste Details zum kommenden Budget 2026 bekannt werden. Dann wird auch Klarheit darüber herrschen, wer, wo wie viel einsparen muss.

Porträt von Felix Roittner
Felix Roittner
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
262.217 mal gelesen
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
177.373 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
154.102 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
3175 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Alle Geiseln frei – doch diesen Preis zahlt Israel
1263 mal kommentiert
Bilder zeigen die Busse voller Gefangenen, die nach Ramallah gebracht werden.
Persönlich
„Mein Rücktritt verhinderte Kickl als Kanzler“
997 mal kommentiert
Nach 265 Tagen meldet sich der Ex-Kanzler mit einem Buch zurück.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf