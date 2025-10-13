Landesbudget für das Jahr 2026 mit Sparstift

Salzburgs Regierung muss jeden Cent für kommendes Jahr umdrehen. Am Montag beriet sich die vollständig anwesende Landesregierung bei der Budgetklausur. Auch Finanzreferent Josef Schwaiger ist wieder im Amt.
Bestens gelaunt traf sich Salzburgs Landesregierung am Montagvormittag zu ihrer Budgetklausur. Die gute Laune dürfte aber ziemlich schnell in bitteren Ernst umgeschwenkt sein. Schließlich ging es für die einzelnen Regierungsmitglieder darum, möglichst viel Budget für ihre Ressorts zu bekommen. In den finanziell schwierigen Zeiten ist klar: Jeder Cent muss umgedreht werden. Wie Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) schon angekündigt hat, werden auch bereits fixe Projekte noch einmal unter die Lupe genommen. So könnte es zum Beispiel das Flachgauer Hallenbad in Seekirchen kurz vor dem Beginn doch noch erwischen und den Sparplänen zum Opfer fallen. Ein klares Zugeständnis zum Bau hat es von der Landeshauptfrau noch nicht gegeben. Ein klares Nein gibt es zum Ausbau des Domquartiers. Dieser ist gestrichen, 33 Millionen Euro werden wie berichtet eingespart.
Mit dabei war am Montag wieder Finanzreferent Josef Schwaiger (ÖVP). Er war in der vergangenen Woche wegen Nervenproblemen im Gesicht außer Gefecht. Für die Budgeterstellung ist Schwaiger wichtig, da er das erfahrenste Mitglied der Landesregierung ist und nach dem Abgang von Landeshauptmann Wilfried Haslauer die Finanzagenden des Landes im Sommer übernommen hatte. Für Edtstadler ist es das erste Budget als Landeschefin. Am heutigen Dienstag sollen erste Details zum kommenden Budget 2026 bekannt werden. Dann wird auch Klarheit darüber herrschen, wer, wo wie viel einsparen muss.
Kommentare
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.