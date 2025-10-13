Landesbudget für das Jahr 2026 mit Sparstift

Bestens gelaunt traf sich Salzburgs Landesregierung am Montagvormittag zu ihrer Budgetklausur. Die gute Laune dürfte aber ziemlich schnell in bitteren Ernst umgeschwenkt sein. Schließlich ging es für die einzelnen Regierungsmitglieder darum, möglichst viel Budget für ihre Ressorts zu bekommen. In den finanziell schwierigen Zeiten ist klar: Jeder Cent muss umgedreht werden. Wie Landeshauptfrau Karoline Edtstadler (ÖVP) schon angekündigt hat, werden auch bereits fixe Projekte noch einmal unter die Lupe genommen. So könnte es zum Beispiel das Flachgauer Hallenbad in Seekirchen kurz vor dem Beginn doch noch erwischen und den Sparplänen zum Opfer fallen. Ein klares Zugeständnis zum Bau hat es von der Landeshauptfrau noch nicht gegeben. Ein klares Nein gibt es zum Ausbau des Domquartiers. Dieser ist gestrichen, 33 Millionen Euro werden wie berichtet eingespart.