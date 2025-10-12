Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Model hinter Gittern

ORF-Star in Handschellen! Aufregung um Häfen-Video

Österreich
12.10.2025 17:50
Top-Influencerin Anna Strigl wirbelte heuer bei „Dancing Stars“ über das ORF-Parkett - jetzt ...
Top-Influencerin Anna Strigl wirbelte heuer bei „Dancing Stars“ über das ORF-Parkett - jetzt sorgt ein Häfen-Video mit der hübschen Tirolerin in Handschellen für Wirbel.(Bild: Krone KREATIV/Screenshot/A. Strigl, Hans Leitner / First Look / picturedesk.com)

Was war denn hier los? Dancing Star Anna Strigl sorgt mit einem rasch gelöschten Kurzfilm aus der Justizanstalt Eisenstadt nicht nur bei der heimischen Justizwache für Aufregung. Darauf zu sehen: Das Influencer-Model am Mittagstisch – und plötzlich „verhaftet“. Die „Krone“ kennt die Hintergründe.

0 Kommentare

Kopfschütteln bei den heimischen Justizwachebeamten. Während Datenschutz sonst großgeschrieben wird und Fotos aus heimischen Gefängnissen kaum möglich sind, öffneten sich für Dancing Star Anna Strigl die Häfentore in Eisenstadt weit. Die aus der Datingserie „Too hot to Handle“ bekannte bildhübsche Top-Influencerin – auf YouTube, TikTok und Instagram folgen ihr fünf Millionen Fans – drehte ein Wohlfühl-Video hinter Gittern.

Werbung für einen Tag im Gefängnis
Das Werbe-Motto: „Würdet ihr hier nen Tag verbringen wollen?“ In den Szenen zu sehen ist die junge Tirolerin am Mittagstisch in der Kantine, das Personal beim Zellenaufsperren oder der ORF-Star locker-lustig, mit Handschellen abgeführt am Gang.

Das „Häfen-Posting“ beim Mittagstisch wurde ebenso rasch gelöscht.
Das „Häfen-Posting“ beim Mittagstisch wurde ebenso rasch gelöscht.(Bild: Screenshot/ facebook/ A.Strigl)

Am meisten überrascht hätte die 28-Jährige „das gute Essen und das Tischtennis.“ Die „Krone“ wollte vom Justizministerium wissen, was für einen Zweck das – nach knapp 12.000 „Likes“ rasch gelöschte – Video erfüllt und was es gekostet hat.

Lesen Sie auch:
Anna Strigl und Herby Stanonik sind raus!
„Dancing Stars“-Schock
Favoritin Anna Strigl überraschend ausgeschieden
16.05.2025
Einmal und nie wieder
Strigl über TV-Show: „Man wird nur sexualisiert“
17.02.2025

Spitzensportler in Uniform als TV-Dokumentation
Eine Sprecherin bestätigte, „dass im Rahmen einer Reportage genehmigte Dreharbeiten zu unserer Initiative ,Athleta‘ stattfanden, die darauf abzielt, Spitzensportlerinnen und Spitzensportler (Anm. d. Redaktion es geht um eine Triathletin in Uniform) in ihrer sportlichen sowie beruflichen Entwicklung zu unterstützen und zu fördern.“

Und warum wurde der Kurzfilm entfernt? Anna Strigl habe „diesbezügliches ein Reel vor Veröffentlichung des Beitrags gepostet, weshalb dieses wieder offline genommen wurde“. Das Influencer-Model moderiere zudem die TV-Dokumentation selbst, Kosten seien dem Ministerium keine entstanden ...

Porträt von Christoph Budin
Christoph Budin
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
233.505 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
140.132 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
134.176 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1335 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Österreich
Krone Plus Logo
Anrainer schäumen
Versteckter Parkbonus für ORF-Mitarbeiter in Wien?
Krone Plus Logo
Erste Zwischenbilanz
Informationsfreiheit: Mehr Schatten als Licht
Model hinter Gittern
ORF-Star in Handschellen! Aufregung um Häfen-Video
Vor Augen von Bub
Zugedröhnter Vater (39) zertrümmerte Wohnung
Neue Anfragen
Nach Red-Bull-Flugshow: Anrainer wollen mehr Infos
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf