ORF-Star in Handschellen! Aufregung um Häfen-Video

Kopfschütteln bei den heimischen Justizwachebeamten. Während Datenschutz sonst großgeschrieben wird und Fotos aus heimischen Gefängnissen kaum möglich sind, öffneten sich für Dancing Star Anna Strigl die Häfentore in Eisenstadt weit. Die aus der Datingserie „Too hot to Handle“ bekannte bildhübsche Top-Influencerin – auf YouTube, TikTok und Instagram folgen ihr fünf Millionen Fans – drehte ein Wohlfühl-Video hinter Gittern.