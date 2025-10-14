Land wirft der Gemeinde jetzt Verzögerungen vor

Gemeinden, die Krankenhäuser betreiben, müssen keine Pflichtbeiträge für den Salzburger Gesundheitsfonds zahlen. Normalerweise würden sie stattdessen die Abgänge des Spitals abdecken. Oberndorf suchte sich für den Krankenhausbetrieb eine Privatgesellschaft als Partner – und ließ seit 2008 die Verluste von dieser bezahlen.