Gedenkstein für Richard Lugner in Wien enthüllt

Das Denkmal zeigt Lugner so, wie ihn Österreich liebte – im Frack und mit Zylinder, ganz der Gentleman vom Opernball. Der elegante Zylinder wurde sogar detailgetreu aus schwarzem Granit gefertigt. Gestaltet wurde das Denkmal vom bayerischen Label Rokstyle – dem „Fashionlabel für Grabsteine“ – entworfen vom bekannten deutschen Steinmetz Alexander Hanel.