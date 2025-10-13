Gedenkstein für Richard Lugner in Wien enthüllt

Große Ehre für den im vergangenen Jahr verstorbenen Society-Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner: Pünktlich zu seinem Geburtstag wurde in seiner Heimatstadt Wien ein Gedenkstein feierlich enthüllt – natürlich dort, wo sich alles um „den Mörtel“ drehte: in der Lugner City im 15. Bezirk.
Das Denkmal zeigt Lugner so, wie ihn Österreich liebte – im Frack und mit Zylinder, ganz der Gentleman vom Opernball. Der elegante Zylinder wurde sogar detailgetreu aus schwarzem Granit gefertigt. Gestaltet wurde das Denkmal vom bayerischen Label Rokstyle – dem „Fashionlabel für Grabsteine“ – entworfen vom bekannten deutschen Steinmetz Alexander Hanel.
„Richard Lugner war ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat – als Unternehmer, als öffentliche Persönlichkeit und als unverwechselbares Original“, sagte Hanel bei der feierlichen Enthüllung.
Unter den Gästen: Jacqueline Lugner, die Tochter des Baulöwen, sowie Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.
Hanel ist kein Unbekannter in der Promiwelt – er schuf bereits das Falco-Denkmal in Gars am Kamp und die Grabanlage von Helmut Berger in Bad Ischl. Mit dem Lugner-Gedenkstein setzt er nun einem weiteren österreichischen Original ein bleibendes Denkmal.
Kommentare
