Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Zylinder aus Granit

Gedenkstein für Richard Lugner in Wien enthüllt

Adabei Österreich
13.10.2025 09:49
Dietmar Baurecht (Bezirksvorsteher des 15. Wiener Gemeindebezirks), Jacqueline Lugner, Alexander ...
Dietmar Baurecht (Bezirksvorsteher des 15. Wiener Gemeindebezirks), Jacqueline Lugner, Alexander Hanel (Geschäftsführer Rokstyle(Bild: PRONLINE )

Große Ehre für den im vergangenen Jahr verstorbenen Society-Baumeister Richard „Mörtel“ Lugner: Pünktlich zu seinem Geburtstag wurde in seiner Heimatstadt Wien ein Gedenkstein feierlich enthüllt – natürlich dort, wo sich alles um „den Mörtel“ drehte: in der Lugner City im 15. Bezirk.

0 Kommentare

Das Denkmal zeigt Lugner so, wie ihn Österreich liebte – im Frack und mit Zylinder, ganz der Gentleman vom Opernball. Der elegante Zylinder wurde sogar detailgetreu aus schwarzem Granit gefertigt. Gestaltet wurde das Denkmal vom bayerischen Label Rokstyle – dem „Fashionlabel für Grabsteine“ – entworfen vom bekannten deutschen Steinmetz Alexander Hanel.

„Richard Lugner war ein Mensch, der Spuren hinterlassen hat – als Unternehmer, als öffentliche Persönlichkeit und als unverwechselbares Original“, sagte Hanel bei der feierlichen Enthüllung.

Lesen Sie auch:
Simone Lugner bei der neuen Veranstaltungsreihe „Ladies first. Vermögen. Vorsorge. ...
Klare Ansage
Simone Lugner: „Kein Mann kommt an meine Kassa!“
06.10.2025
Und wie viel er zahlte
Wie Lugners „Förtschi“ Glamour gegen Geld tauschte
24.09.2025

Unter den Gästen: Jacqueline Lugner, die Tochter des Baulöwen, sowie Bezirksvorsteher Dietmar Baurecht.

Hanel ist kein Unbekannter in der Promiwelt – er schuf bereits das Falco-Denkmal in Gars am Kamp und die Grabanlage von Helmut Berger in Bad Ischl. Mit dem Lugner-Gedenkstein setzt er nun einem weiteren österreichischen Original ein bleibendes Denkmal.

Porträt von Pamela Fidler-Stolz
Pamela Fidler-Stolz
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Grammy-Preisträger Brett James ist im Alter von 57 Jahren bei einem Flugzeugabsturz in North ...
Drama um Grammy-Star!
Brett James stirbt mit Ehefrau und deren Tochter
US-Präsident Donald Trump und First Lady Melania Trump werden von Prinz William und Prinzessin ...
„Sie sind wunderschön“
Donald Trump von Kate in Windsor Castle empfangen
In einer Badewanne voller Plastikbällen präsentierte Lilly Becker voller Stolz ...
Die heißesten Bilder
Lilly Becker zeigt sich nackt im „Playboy“
Vaterherz zerreißt
Beckers bitteres Geständnis über Tochter Anna
Trauer Giorgio Armani (11. Juli 1934 – 4. September 2025)
Trauer um Legende
Italienischer Modepapst Giorgio Armani gestorben
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
176.441 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
144.976 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Oberösterreich
Cobra schoss Verdächtigem den linken Unterarm weg
119.823 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Tatort, ein Sacherl in der Ortschaft Eibenstein in Rainbach im Mühlkreis.
Wien
Erste Familie mit 12 Kindern bezieht Sozialhilfe
1804 mal kommentiert
Immer mehr Großfamilien in der Mindestsicherung
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1349 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1312 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Mehr Adabei Österreich
Zylinder aus Granit
Gedenkstein für Richard Lugner in Wien enthüllt
Zwei Jahre danach
Heino: „Hannelores Tod hängt mir schon noch nach“
Neue Musical-Regentin
Große Premiere: „Maria Theresia“ begeistert Wien!
„Rot-Goldene Traube“
Weingenuss auf höchstem Niveau in der Csello Mühle
„Vienna Calling“
Alice Tumler leitet Österreichs ESC-Vorentscheid
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf