Brisantes Gerücht um Glasner: „Das amüsiert mich!“

„Es gibt vielleicht fünf Vereine, die am Ende der Nahrungskette sind. Das andere ist ganz normal“, erklärte der Coach der Eagles. „Unsere Eigentümer sagen, das Wichtigste ist der sportliche Erfolg. Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir nicht aus wirtschaftlichen Zwängen verkaufen müssen. Aber es gibt eine Grenze, wo man sagt, jetzt macht es einfach Sinn. Und wenn du jemanden sehr, sehr teuer verkaufst, kannst du vielleicht zwei oder drei Neuverpflichtungen machen.“ Nicht eins zu eins, „aber in Summe können wir die Mannschaft verstärken und da macht auch so ein Transfer Sinn“, meinte Glasner.