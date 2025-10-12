Nehammer und Kickl | Zufällig Kanzler

Zufällig Kanzler. Eine sehr direkte Antwort bekam Bischofberger auf ihre Feststellung, Nehammer sei nach den Ermittlungen gegen Vorgänger Sebastian Kurz „ein bisschen zufällig, unerwartet“ Kanzler geworden. „Stimmt. Auf jeden Fall ungeplant“, antwortet der Ex-Bundeskanzler offen. Er ist allerdings nicht der Einzige, der hierzulande mehr oder weniger zufällig Kanzler wurde. Das gilt erst recht für Nehammer-Nachfolger Christian Stocker. Andere dagegen träumten bereits im Sandkasten davon – wie Alfred Gusenbauer, für den die Kanzler-Schuhe letztlich aber zu groß waren. Ein anderer dagegen träumt, als „Volkskanzler“ das Land zu regieren – und schafft es trotz seines Wahlsieges nicht. Aber Herbert Kickl arbeitet verbissen an der Realisierung dieses Plans. Freilich wird er es ohne Zufall, ohne Glück und die Gunst der Stunde schwer erreichen können.