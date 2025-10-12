Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Guten Morgen

Nehammer und Kickl | Zufällig Kanzler

Guten Morgen Newsletter
(Bild: Imre Antal)

Nehammer und Kickl. Manch Erhellendes, was jener Mann im „Krone“-Interview ablieferte, der immerhin mehr als 1100 Tage die Republik regierte. Karl Nehammer verteidigt gegenüber Conny Bischofberger jene Sager, die ihn weiter verfolgen: McDonald’s-Burger als Empfehlung für Menschen mit knapper Kasse und sein Kleinreden der Staatsverschuldung vor den Wahlen im vergangenen Jahr – es werde doch der Finanzkuchen heuer wachsen . . . Zu seinem Rückzug und dem Umstand, dass nun ja doch, wie von ihm erhofft, ÖVP, SPÖ und Neos regieren, sagt er, sein Rücktritt habe dazu geführt, „dass Herbert Kickl seine Chance nicht wahrgenommen hat, Kanzler zu werden“. Ein kompliziert gedrechselter Satz mit wahrem Kern.

0 Kommentare

Zufällig Kanzler. Eine sehr direkte Antwort bekam Bischofberger auf ihre Feststellung, Nehammer sei nach den Ermittlungen gegen Vorgänger Sebastian Kurz „ein bisschen zufällig, unerwartet“ Kanzler geworden. „Stimmt. Auf jeden Fall ungeplant“, antwortet der Ex-Bundeskanzler offen. Er ist allerdings nicht der Einzige, der hierzulande mehr oder weniger zufällig Kanzler wurde. Das gilt erst recht für Nehammer-Nachfolger Christian Stocker. Andere dagegen träumten bereits im Sandkasten davon – wie Alfred Gusenbauer, für den die Kanzler-Schuhe letztlich aber zu groß waren. Ein anderer dagegen träumt, als „Volkskanzler“ das Land zu regieren – und schafft es trotz seines Wahlsieges nicht. Aber Herbert Kickl arbeitet verbissen an der Realisierung dieses Plans. Freilich wird er es ohne Zufall, ohne Glück und die Gunst der Stunde schwer erreichen können.

Kommen Sie gut durch den Montag!

Porträt von Klaus Herrmann
Klaus Herrmann
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit

Mehr Nachrichten

Die Enttäuschung steht Österreichs Teamspielern nach dem Last-Minute-Schocker gegen Rumänien in ...
WM-Quali-Enttäuschung
Bitter! Österreich verliert durch Last-Minute-Tor
US-Präsident Donald Trump und Ukraine-Präsident Wolodymyr Selenskyj
Brisante Enthüllung
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
Erst zuletzt hat die Hietzinger Bezirkspolitik bewiesen, dass sie Anrainer-Parkzonen kennt – ...
Krone Plus Logo
Anrainer schäumen
Versteckter Parkbonus für ORF-Mitarbeiter in Wien?
Top-Influencerin Anna Strigl wirbelte heuer bei „Dancing Stars“ über das ORF-Parkett - jetzt ...
Model hinter Gittern
ORF-Star in Handschellen! Aufregung um Häfen-Video
Austro-Geisel Tal Shoham
Hamas-Geisel berichtet
Tal Shoham: „Wollte leben, um Vater zu bleiben“
Loading
Kommentare

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
236.386 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
141.159 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
138.559 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1363 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1348 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1115 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Mehr Guten Morgen Newsletter
Politische Krise
Viele Unbekannte: Neue Regierung in Frankreich
Ewiges Hin und Her
Trump zu Zöllen: Xi hatte „schlechten Moment“
Hamas-Geisel berichtet
Tal Shoham: „Wollte leben, um Vater zu bleiben“
Brisante Enthüllung
Trump hilft Selenskyj seit Monaten bei Angriffen
Krone Plus Logo
Erste Zwischenbilanz
Informationsfreiheit: Mehr Schatten als Licht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf