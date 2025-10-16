Österreich sorgt für Sensationen in der Türkei

Der Siegeszug des Christentums

Der Apostel Paulus zog sich noch den Unmut der Devotionalienhändler zu, die um ihr Geschäft mit dem Artemis-Kult bangten. Das Christentum war nicht zu stoppen. Im 4. Jahrhundert entstand über dem Grab des Evangelisten Johannes eine Kirche. Für deren Bau wurden Steine des zerstörten Tempels verwendet. Der Pilgertourismus florierte. Staub, der bei der Grabstätte aufgewirbelt wurde, kam für Heilzwecke in Tonfläschchen. Eine Legende besagt, dass Maria ihre letzten Lebensjahre in Ephesos verbracht hat, wohin sie mit Jesus Lieblingsapostel Johannes vor Christenverfolgungen aus Jerusalem geflüchtet sei.