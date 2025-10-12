„Zum Glück ist nur das passiert“

SAK-Boss Walter Larionows war selbst baff: „Ganze 16 Jahre ist auf unserer Anlage nix passiert und dann so was innerhalb von fünf Tagen.“ Am Samstag der Vorwoche krachte Martin Hartl beim Spiel gegen Anif in die Bande. Die Folge: Mehrere Zähne und Lippe kaputt, Brüche in Handgelenk und Oberkiefer. Donnerstag im Austria-Test flog sein Kumpel Mario Lürzer – beide waren gemeinsam im Winter von Grödig gekommen - nach Schubser in die Gäste-Bank – Knie aufgeschürft, Mittelfuß lädiert.