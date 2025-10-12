Vorteilswelt
Salzburger Liga

„Zum Glück ist nur das passiert“

Salzburg
12.10.2025 09:00
Der SAK muss in Siezenheim ohne Kürzer (blau) und Hartl bestehen
Der SAK muss in Siezenheim ohne Kürzer (blau) und Hartl bestehen

Am Sonntag geht der Großteil der Spiele der elften Salzburger Liga-Runde über die Bühne. Dabei kämpft der überraschend starke SAK in Siezenheim (11) darum, an der Spitze dranzubleiben. Das rückte bei den Nonntalern zuletzt aufgrund zweier Verletzungen aber in den Hintergrund.

SAK-Boss Walter Larionows war selbst baff: „Ganze 16 Jahre ist auf unserer Anlage nix passiert und dann so was innerhalb von fünf Tagen.“ Am Samstag der Vorwoche krachte Martin Hartl beim Spiel gegen Anif in die Bande. Die Folge: Mehrere Zähne und Lippe kaputt, Brüche in Handgelenk und Oberkiefer. Donnerstag im Austria-Test flog sein Kumpel Mario Lürzer – beide waren gemeinsam im Winter von Grödig gekommen - nach Schubser in die Gäste-Bank – Knie aufgeschürft, Mittelfuß lädiert.

„Zum Glück ist nur das passiert“, meinen die beiden Kumpel unisono. Wie schnell es gehen kann, zeigte zuletzt ein Fall in China. Da stürzte ein Zweitliga-Spieler in die Bande, starb nach Genickbruch. Die Folge der Vorfälle in Salzburg: „Wir haben generell schon mal überlegt, das Spielfeld zu verkleinern. Das ist jetzt auf jeden Fall Thema bei uns“, bestätigt Trainer Florian Königseder.

Heute Sonntag (11) in Siezenheim sind Hartl und Lürzer nur als Zaungäste dabei, drücken die Daumen. „Wir wollen vorne dran bleiben, damit es auch im Frühjahr noch um was geht“, meint Lürzer. Dank Schutzengel dann auch wieder mit ihm und Hartl.

Walter Hofbauer
