Leader souverän, Knipser trifft weiter

Derweil feierte Bramberg in Henndorf den dritten Sieg in Folge und bestätigte die Tabellenführung – 3:1. Wie schon bei den letzten beiden Siegen traf Liga-Toptorjäger Nico Lukasser-Weitlaner (15 Goals) auch diesmal. „Gut samma gwesen. Henndorf hat einmal die Stange getroffen, wir hatten noch drei, vier gute Chancen“, resümierte Sportchef Mathias Wallner. Angesichts der Tabellenführung nach dem ersten Saisondrittel diagnostizierte Obmann Martin Innerhofer aus der Ferne: „Schön, dass wir vorne stehen. Grödig ist qualitativ und in der Breite trotzdem der Topfavorit. Wir wurden lange nicht so ernst genommen und das hat sich auf jeden Fall geändert.“ Derweil ärgerte sich Henndorf-Betreuer Stefan Kirnbauer über den späten Ausschluss von Osagie („überzogen“) und hielt fest: „Im Moment ist der Spielverlauf nicht auf unserer Seite.“ Die Wildkogler trafen quasi mit dem Pausenpfiff zum 1:0, nur drei Minuten danach per Nindl-Freistoß in den Winkel. „Damit war das Spiel auch quasi gelaufen“, wusste Innerhofer.