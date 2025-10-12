Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Anlagen

Skilifte kommen oft aus zweiter Hand

Salzburg
12.10.2025 11:00
Die neue Schwarzwandbahn in Zauchensee.
Die neue Schwarzwandbahn in Zauchensee.(Bild: Zauchensee Liftgesellschaft)

In vielen Skigebieten in Salzburg ist investiert worden. Zum Teil sind die Bahnen komplett neu gebaut worden. Aber viele Lifte haben schon ein Vorleben in anderen Tälern hinter sich. 

0 Kommentare

Die warme Jahreszeit haben viele Seilbahnbetreiber in Salzburg genutzt, um ihre Lifte zu erneuern. Wobei nicht alle komplett neu erbaut wurden. Der Trend geht eindeutig zu Liften aus zweiter Hand. Von Großarl ins Skigebiet Fageralm wandert beispielsweise die Gondelbahn Hochbrand. Sie ersetzt dort zwei Doppelsesselbahnen, die vom Tal ins Skigebiet führen und 810 Höhenmeter überwindet.

Ein Sessellift aus IschgI ging auf die Reise
Zwar ganz knapp nicht in Salzburg, sondern in Tirol wird ein Schlepplift mit der 6er-Sesselbahn Maiskopf im Skigebiet Fieberbrunn ersetzt, das zum Skicircus Saalbach-Hinterglemm gehört. Statt 800 Personen können nun 1800 Wintersportler befördert werden.

 Die Liftanlage war zuvor als Sassgalun-Bahn in Ischgl aufgebaut und hat lediglich ein neues Seil, Steuerung sowie Stationsgebäude. Der neue Lift, ein alter Hut? „Der Gast merkt das nicht“, sagt Christoph Heistracher, Marketingleiter der Bergbahnen Fieberbrunn GmbH der „Krone“.

Ein Schlepplift in Fieberbrunn.
Ein Schlepplift in Fieberbrunn.(Bild: APA/BARBARA GINDL)

Antrieb, Stützen und Sessel der ehemaligen Sassgalun-Bahn aus Ischgl werden wiederverwendet, ergänzt durch neue Elemente wie Seil, Steuerung und moderne Stationsgebäude. Die beiden Bahnen Angeralm und Aussichtsberg verbinden die Gemeinden Gosau in Oberösterreich mit Annaberg in Salzburg.

22 Millionen Euro wurden dort für die Seilbahnen und ein neues Technikzentrum investiert. Bezahlt wird es hauptsächlich von Oberösterreich, die Lifte stehen jedoch auf Salzburger Boden.

Sogar eine Bahn aus Deutschland 
Am Aussichtsberg werden 952 Meter mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde überwunden, an der Angeralm sind es 615 Meter. Auch hier wurde recycelt: Die erst 2018 erbaute Jennerwiesenbahn aus Schönau am Königssee wurde in den Tennengau gebracht. Der Skibetrieb in Bayern wurde bekanntlich aufgegeben. Dadurch ergab sich für die Anlage in Dachstein-West als Angeralmlift eine neue Lebenschance. Sie ersetzt einen Schlepplift.

Mehr Komfort statt Nostalgie in Zauchensee
In Zauchensee wurde die historische Schwarzwandbahn umfassend erneuert. Aus den eher nostalgischen Vierer-Kabinen wurden moderne 10er-Gondeln. Mehr Beinfreiheit, ein angenehmerer Einstieg und ein komplett neues Platzangebot soll die Bahn ihren Passagieren künftig bieten. Die moderne 10er-Kabinenbahn bietet wesentlich mehr Komfort sowie entspannteres Ein- und Aussteigen.

Lesen Sie auch:
Es gibt Hoffnung: Um den Erweiterungsbau (im Vordergrund) wurde prozessiert.
Trotz neuem Bescheid
Zukunft der Rudolfshütte bleibt weiter ungewiss
09.10.2025
Krone Plus Logo
Forscher stellt klar:
„Der Skisport hat Zukunft – aber nicht für jeden“
08.10.2025
Krone Plus Logo
Loch in Kniescheibe
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
10.10.2025

Im Skigebiet Katschberg liegt direkt an der Landesgrenze die neue 8er-Kabinenbahn Almbahn. Sie ersetzt die 3er-Sesselbahn Aineck und überwindet knapp 600 Höhenmeter.

Porträt von Heidi Geyer
Heidi Geyer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Salzburg

krone.tv

Für Über-60-Jährige
Impfungen gegen Gürtelrose ab November gratis
Donald Trump hatte sich zuletzt immer wieder selbst als würdigen Nobelpreisträger ins Spiel ...
Frau erhielt ihn
Friedensnobelpreis: Trump geht trotz Gaza leer aus
Österreichs Flughäfen und Flugplätze bekommen ein neues IT-System, das Reisende aus Drittstaaten ...
Drittstaaten-Reisende
Flughafen Wien bekommt neues IT-System
Jubelnde Palästinenser im Gazastreifen
Gaza-Einigung
„Es bleibt zu hoffen …“: So reagiert Österreich
Erfährt hier US-Präsident Donald Trump von Außenminister Marco Rubio die wichtigste Nachricht ...
„Wir sind sehr nahe“
Hier informiert Minister Trump über Gaza-Einigung
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Das ist die beliebteste Automarke der Österreicher
226.804 mal gelesen
Die Auto-Neuzulassungen legten allein im heurigen September um satte 29 Prozent zu.
Ski Alpin
Leidensweg von Ski-Ass will einfach nicht enden
138.218 mal gelesen
Krone Plus Logo
Der Leidensweg dieser österreichischen Skifahrerin will einfach nicht aufhören.
Ausland
Braut erwischt Bräutigam mit anderer Frau im Bett
120.613 mal gelesen
Der Bräutigam lag mit einer nahen Verwandten der Braut im Hotelbett. (Symbolbild)
Wien
Fataler Irrtum: Im Stiegenhaus Nachbar erschossen
1356 mal kommentiert
Die Männer waren direkte Nachbarn – am frühen Samstagmorgen kam es zum tödlichen ...
Außenpolitik
Orbán macht jetzt gegen „Kriegspläne“ der EU mobil
1299 mal kommentiert
Viktor Orbán meint, dass die EU „in den Krieg ziehen“ will.
Kolumnen
Ich werde Sie niemals „Frau“ nennen, Herr P.!
1091 mal kommentiert
„Waltraud Gerhard P.“ gibt sich nicht einmal den Anschein einer Frau.
Newsletter
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf