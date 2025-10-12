Skilifte kommen oft aus zweiter Hand

Sogar eine Bahn aus Deutschland

Am Aussichtsberg werden 952 Meter mit einer Geschwindigkeit von 5 Metern pro Sekunde überwunden, an der Angeralm sind es 615 Meter. Auch hier wurde recycelt: Die erst 2018 erbaute Jennerwiesenbahn aus Schönau am Königssee wurde in den Tennengau gebracht. Der Skibetrieb in Bayern wurde bekanntlich aufgegeben. Dadurch ergab sich für die Anlage in Dachstein-West als Angeralmlift eine neue Lebenschance. Sie ersetzt einen Schlepplift.