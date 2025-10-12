„Ich versuche, nicht auf Sicherheit zu setzen“

Nein! Das gibt es ja nicht! Aber jetzt zu einer Begegnung mit einer anderen spannenden, aber durchaus umstrittenen Persönlichkeit: Monika Donner (Monika Donner ist ehemaliger Soldat, lebt jetzt als Transfrau und ist Autorin. Ihre Bücher werden von der rechten und rechtsextremen Szene im deutschsprachigen Raum gefeiert, Anm. d. Red.) Sie spielen im Film „Der Soldat Monika“ die Rolle ihrer ehemaligen Lebensgefährtin. Was interessiert Sie an so einem kontroversen Projekt?

Bei dieser Rolle dachte ich mir wirklich, puh, da kann man sich schon die Finger verbrennen. Aber als Schauspielerin will man manchmal einfach möglichst weit weg von sich selbst sein, weil dann wird es ja erst spannend. In diesem Fall hat mich beschäftigt: Was macht das mit einem, wenn der Mensch, den man liebt, plötzlich nicht mehr er selbst sein möchte.

