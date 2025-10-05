Wie TikTok Kinder zum Porno-Konsum verführt

TikTok gilt als bunte Spielwiese für Tanzvideos und Trends – besonders bei Kindern und Jugendlichen. Doch eine neue Untersuchung zeigt, dass hinter der Fassade Inhalte lauern, die dort nichts verloren haben sollten. Und sie sind mitunter nur einen Klick entfernt.
72 Prozent der österreichischen Kinder und Jugendlichen im Alter von 11 bis 17 Jahren sind laut aktuellem Jugend-Internet-Monitor auf TikTok aktiv, 87 Prozent davon täglich. Die Plattform des chinesischen Betreibers ByteDance rangiert damit hierzulande auf Platz fünf der beliebtesten sozialen Netzwerke.
Assoziiert wird TikTok gemeinhin mit unterhaltsamen Tanz- und Comedy-Videos, Lifehacks oder Tutorials für das perfekte Make-up, doch die Plattform sorgt auch immer wieder für Negativschlagzeilen – sei es aufgrund riskanter „Challenges“ mit teils tödlichem Ausgang oder durch extremistische Inhalte, die die Radikalisierung der jungen Nutzerschaft begünstigen. TikTok scheint darüber hinaus jedoch noch ein weiteres Problem zu haben: Pornos.
