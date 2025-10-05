Wie TikTok Kinder zum Porno-Konsum verführt

Assoziiert wird TikTok gemeinhin mit unterhaltsamen Tanz- und Comedy-Videos, Lifehacks oder Tutorials für das perfekte Make-up, doch die Plattform sorgt auch immer wieder für Negativschlagzeilen – sei es aufgrund riskanter „Challenges“ mit teils tödlichem Ausgang oder durch extremistische Inhalte, die die Radikalisierung der jungen Nutzerschaft begünstigen. TikTok scheint darüber hinaus jedoch noch ein weiteres Problem zu haben: Pornos.