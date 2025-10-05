Vorteilswelt
Ach, übrigens...

Geht schon mal gut los…

Vorarlberg
05.10.2025 15:35
In Mexiko holte Pele mit Brasilien 1970 den begehrten Coupe Jules Rimet.
In Mexiko holte Pele mit Brasilien 1970 den begehrten Coupe Jules Rimet.(Bild: AP/AP ( via APA) Austria Presse Agentur)

„Krone“-Autor Harald Petermichl zählt in seiner neuesten Kolumne die Tage, bis die FIFA endlich das großartigste Turnier aller Zeiten einläutet. Die Vorbereitungen dazu laufen aber gar nicht immer so toll. Und es ist wohl zu erwarten, dass es bis zum Eröffnungsspiel noch mehr Probleme geben wird.

Jetzt sind es noch exakt 250 Tage bis zum Anpfiff des (mal wieder) „großartigsten Turniers aller Zeiten“, wie der große Walliser sich auszudrücken pflegt und dann wird Mexico als einer der drei Gastgeber des FIFA-Spektakels im Aztekenstadion das Eröffnungsspiel gegen wen auch immer bestreiten. 34 Tage und schlappe 104 Begegnungen später wird dann klar sein, ob Titelverteidiger Argentinien oder eines der anderen 47 Teams die im Jahre 2005 wegen brüchiger Malachit-Ringe generalüberholte und mit größeren Mengen Gisel Putz ordentlich aufpolierte Weltkugel aus dem Hause Bertoni in den Himmel von East Rutherford (NJ) recken darf. Es ist mit hoher Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der US-Präsident auf dem Siegerpodest wieder sinnlos im Weg herumstehen und irgendetwas von einem der „größten Tage in der Zivilisation“ faseln wird.

Bis es soweit ist, sind aber noch ein paar Banalitäten zu erledigen und da scheint manches doch ein wenig komplizierter zu sein. So machte vor ein paar Tagen die Meldung die Runde, der iranischen Delegation sei die Einreise zur Auslosung am 5. Dezember in Washington verwehrt worden, was Verbandspräsident Mehdi Tadsch und Cheftrainer Amir Ghalenoei nur bedingt lustig fanden. Allerdings sind sie, wissend, dass zwischen Trump und Infantino kein Blatt handgeschöpftes Bütten passt, guter Dinge, dass das Verbot rechtzeitig wieder aufgehoben wird. Sollte sich mit einem öffentlichkeitswirksam präsentierten Dekret irgendwie lösen lassen und man kann dann immer noch abwarten, was geschieht, wenn im Juni das bereits als Teilnehmer feststehende Team aus Iran am Flughafen Teheran-Imam Chomeini in den Flieger steigt.

Gleichzeitig liegen bei zahlreichen europäischen TV-Anstalten die Nerven blank, weil die Angst umgeht, manche Spiele könnten wegen der Hitze erst zu nachtschlafender Zeit um 23 oder sogar um 2 Uhr ausgestrahlt werden. Graveyard Slot statt Prime Time. Das hat sensationellerweise dazu geführt, dass bei der FIFA das am 26. Februar 2016 verordnete Unfehlbarkeits-Dogma kurz ausgesetzt wurde. Denn Infantino hat seinen Vize, den Kanadier Victor Montagliani, vorgeschickt, um den denkwürdigen Satz „Aber wird jedes Spiel hinsichtlich der Anstoßzeit und der Fernsehübertragung absolut perfekt sein? Ich weiß es nicht“ auszusprechen. Sonst hätte sich Funny Gianni eine Blöße gegeben und das will klarerweise niemand. Er schon mal gar nicht. Schaumamal, was noch so alles ans Flutlicht kommt, aber es könnte in den nächsten 250 Tagen noch richtig lustig werden.

Porträt von Harald Petermichl
Harald Petermichl
Vorarlberg
