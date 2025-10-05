Geht schon mal gut los…

Gleichzeitig liegen bei zahlreichen europäischen TV-Anstalten die Nerven blank, weil die Angst umgeht, manche Spiele könnten wegen der Hitze erst zu nachtschlafender Zeit um 23 oder sogar um 2 Uhr ausgestrahlt werden. Graveyard Slot statt Prime Time. Das hat sensationellerweise dazu geführt, dass bei der FIFA das am 26. Februar 2016 verordnete Unfehlbarkeits-Dogma kurz ausgesetzt wurde. Denn Infantino hat seinen Vize, den Kanadier Victor Montagliani, vorgeschickt, um den denkwürdigen Satz „Aber wird jedes Spiel hinsichtlich der Anstoßzeit und der Fernsehübertragung absolut perfekt sein? Ich weiß es nicht“ auszusprechen. Sonst hätte sich Funny Gianni eine Blöße gegeben und das will klarerweise niemand. Er schon mal gar nicht. Schaumamal, was noch so alles ans Flutlicht kommt, aber es könnte in den nächsten 250 Tagen noch richtig lustig werden.