Alkolenkerin (47) hatte bei Unfall 1,7 Promille

Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Schärding fuhr am Ostermontag gegen 4 Uhr ihren Pkw auf der Gemeindestraße Hof im Gemeindegebiet. Zur selben Zeit fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Fahrzeug des 46-Jährigen befanden sich noch eine 42-jährige und zwei 21-jährige Frauen aus dem Bezirk Grieskirchen sowie Schärding.