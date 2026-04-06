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Frontalkollision

Alkolenkerin (47) hatte bei Unfall 1,7 Promille

Oberösterreich
06.04.2026 11:00
Der Frau wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. (Symbolbild)
Der Frau wurde der Führerschein an Ort und Stelle abgenommen. (Symbolbild)(Bild: P. Huber)
Porträt von Krone Oberösterreich
Von Krone Oberösterreich

Mit 1,7 Promille setzte sich eine Oberösterreicherin (47) am Sonntagmorgen ins Auto. Die Fahrt endete allerdings mit einem schweren Frontalunfall, bei dem drei Personen im anderen beteiligten Auto verletzt wurden. Den Führerschein ist die Frau nun los.

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Eine 47-Jährige aus dem Bezirk Schärding fuhr am Ostermontag gegen 4 Uhr ihren Pkw auf der Gemeindestraße Hof im Gemeindegebiet. Zur selben Zeit fuhr ein 46-Jähriger aus dem Bezirk Grieskirchen mit seinem Auto in die entgegengesetzte Richtung. Im Fahrzeug des 46-Jährigen befanden sich noch eine 42-jährige und zwei 21-jährige Frauen aus dem Bezirk Grieskirchen sowie Schärding.

Drei Personen verletzt
Plötzlich kam es zur Frontalkollision der beiden Fahrzeuge. Der 46-jährige Lenker und die 47-jährige Lenkerin blieben unverletzt. Die 42-Jährige und die beiden 21-Jährigen wurden unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung in das Krankenhaus nach Ried im Innkreis gebracht.

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Ein möglicher Grund für den Unfall: Ein durchgeführter Alkotest bei der 47-jährigen Lenkerin ergab 1,74 Promille. Der Führerschein wurde der Frau vorläufig abgenommen.

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